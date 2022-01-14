توقعات بضعف السوق العقارية في المملكة المتحدة خلال 2022

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، من خلال تقرير له بعنوان “اتجاهات العالم في 2022″، بأن صحيفة “فايننشال تايمز” (The Financial Times) أصدرت مجموعة من التوقعات المصاحبة لسوق العقارات بالمملكة المتحدة توضح في مجملها احتمال أن يؤدي ارتفاع فوائد قروض التمويل العقاري إلى ضعف السوق العقارية بشكل عام.

ووفقا للتقرير، فقد أوضح “هاليفاكس” (Halifax) -أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد- أنه من المقرر أن تشهد أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعًا في النمو خلال عام 2022، ولكن بوتيرة “أكثر ثباتًا” من الفترات الماضية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 1% في عام 2022 لكنه في الوقت نفسه لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية بشأن حركة السوق.

وبحسب التقرير، تشير تصريحات “هاليفاكس” أيضًا إلى أنه مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أكثر خلال عام 2022؛ لكبح التضخم المتزايد الذي تشهده البلاد، ومع إلغاء تدابير الدعم الحكومية، فإن الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر يشير إلى أن نمو أسعار المنازل سوف يكون نموًّا بطيئًا بشكل كبير، كما ستظل أسعار العقارات مدعومة بالعرض المحدود للعقارات المتاحة.

كما لفت التقرير إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة المتغيرات المستمرة، والتفاوتات العالمية في التعامل مع الأزمات المستجدة، كجائحة “كوفيد-19″، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.