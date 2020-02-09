توقعات بصعود البورصة بدعم الأداء الجيد لسهم المصرية للاتصالات

يتوقع محللون اتجاه البورصة المصرية للصعود خلال تعاملات الأسبوع الحالي، يتخلله عمليات جنى أرباح ضعيفة، مع مواصلة سهم المصرية للاتصالات ارتفاعه، بتحفيز من أنباء صفقة تخارج فودافون العالمية، ما يدعم حركة السوق مجددًا.

أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تباين للمؤشرات كان الصعود فيها من نصيب المؤشر الثلاثيني، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، فى ظل مشتريات أجنبية، ومبيعات عربية.

أغلق مؤشر السوق الرئيسى EGX30 على ارتفاعاً %1.34 إلى مستوى 14105 نقاط، وصعد EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.42 إلى 1401 نقطة، وفى المقابل سجل EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ثباتًا.

ربح رأس المال السوقى للبورصة 4.5 مليار جنيه ليغلق الأسبوع الماضى عند 712.6 مليار جنيه، مقارنة 708.1 مليار جنيه بإغلاقات الأسبوع السابق.

صعد سهم المصرية للاتصالات منذ إعلان صفقة الاستحواذ المُحتملة بنسبة %40 خلال أسبوعين، بينما صعد سهم البنك التجارى الدولى الأسبوع الماضى %2.15.

اتجه المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية للشراء بتعاملات الأسبوع المنقضي، بنسبة اقتربت من ثُلث تعاملات السوق، فيما كان اتجاه العرب بيعيا بنسبة محدودة من التداولات.

سجل تعامل الأجانب بالبورصة صافى شراء 300.7 مليون جنيه، بنسبة %28.7 فيما كان نصيب العرب %10.3 من التداولات بصافى بيع 142 مليون جنيه، ونصيب المحليون %61.

تركزت مشتريات الأجانب بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 161.5 مليون جنيه، والبنوك بقيمة 127.6 مليون جنيه، والخدمات المالية غير المصرفية 25.5 مليون جنيه، والرعاية الصحية 49.6 مليون جنيه.

سجلت تعاملات البورصة الأسبوع الماضى 14.1 مليار جنيه، بكمية تداولات 835 مليون ورقة مالية، فى 102 ألف عملية منفذة، مقارنة 9.7 مليار جنيه تداولات الأسبوع السابق، بكمية تداولات 796 مليون ورقة المالية عبر 96 ألف عملية منفذة.

فنيون: EGX30 يحاول اختبار مستويات 14300 نقطة وسط توصيات بشراء انتقائى

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى يتحرك الأسبوع الحالى فى نطاق 14300 و13800نقطة، مع ميل لعمليات جنى أرباح بالنصف الأول من الأسبوع، وارتدادة صعودية بجلسات النصف الثاني.

أشار إلى أن السوق تشهد عمليات شراء انتقائي، وتجميع بداخل عدد من الأسهم، ورجح تحرك سهم المصرية للاتصالات فى نطاق 12.70 و15.50 جنيه، مقارنة 14 جنيهًا فى إغلاقات الأسبوع الماضي، وسهم بنك التجارى الدولى بين 83.20 و88.5 جنيه، مقارنة 86.9 جنيه.أوصى عبدالقادر بشراء عدد من الأسهم، محددا المستهدفات المتوقعة لها، ومنها سوديك بتوصية بالشراء عند 12.50، ومستهدف 13.80 جنيه، مقارنة 12.9 جنيه فى إغلاق الأسبوع الماضي.

كما أوصى بشراء سهم السويدى بتوصية عند 10.40 جنيه، ومستهدف 11.40 جنيه، مقابل إغلاق 10.8 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة بشراء عند 0.88 جنيه، ومستهدف 0.99 جنيه، مقارنة بإغلاق 0.93 جنيه، وسهم القلعة بشراء عند 2.30 جنيه، ومستهدف عند 2.53 جنيه، مقابل 2.42 جنيه فى إغلاق الأسبوع المنقضي.

ووصى عبد القادر بشراء سهم إعمار مصر عند 2.85 جنيه، مع مستهدف مرجح 3.22 جنيه، مقابل إغلاق 2.9 جنيه الخميس، وسهم أبوظبى الإسلامى بتوصية شراء 12.40 جنيه، ومستهدف 13.80 جنيه، مقارنة بـ 2.9 جنيه الأسبوع الماضي.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع اتجاه المؤشر الثلاثينى عند مستويات 14200 و14350 نقطة، لافتا إلى أن المستوى الأخير قد تظهر عنده عمليات جنى أرباح قصيرة الأجل.

أشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات شهد عمليات جنى أرباح الأسبوع الماضى عند مستويات 14.80 جنيه، منعته من مواصلة الصعود، موصيا بحماية الارباح عند مستوى 12.65 جنيه.

لفت إلى أن مستهدفات مجموعة من الأسهم منها القلعة للاستشارات عند 2.80 جنيه، و طلعت مصطفى عند 9 جنيهات، ومصر الجديدة عند 21.80 جنيه.

خلال الأسبوع الماضى، استحوذت الأسهم على %24.25 من إجمالى تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %75.75 وفقا للتقرير الأسبوعى الصادر عن البورصة.