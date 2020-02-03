توقعات بصعود البورصة المصرية لمستويات 14000 – 14200 نقطة مجددا

توقع خبراء التحليل الفنى صعود مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30»، على المدى القريب فى اتجاه مستوى (14000 – 14200) نقطة، فى إطار المسار العرضى المتأرجح هبوطا وصعودا منذ فترة طويلة.

أرجع الخبراء انخفاض» EGX30» فى جلسة الأحد للتأثر بالأسواق العالمية، التى مالت للتراجع خلال تداولات الجمعة الماضية وسط التخوفات من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التحركات الطبيعية المسيطرة على المؤشر بين الصعود لمستويات 15300 نقطة والهبوط إلى 13000 نقطة .

انخفض «EGX30» نهاية تعاملات الأحد بنسبة %0.22 مسجلا 13888 نقطة، وهبط EGX100 الأوسع نطاقا %0.66 ليسجل 1385 نقطة كما انخفض مؤشر EGX 70 EWI، فى أول جلسة من تدشينه بنسبة %0.66 ليغلق عند 1269 نقطة .

كانت البورصة دشنت فى جلسة الأحد مؤشرًا جديدًا باسم «EGX70 EWI» وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة فى البورصة من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وبالتالى إلغاء المؤشر الحالى EGX70.

بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 793.9 مليون جنيه، وهبط رأس المال السوقى لها مليارى جنيه ليسجل 706.1 مليار جنيه، مقابل 708.1 مليار جنيه عند مستوى الإغلاق السابق.

اعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية تعرض مؤشرEGX30 الرئيسى جلسة الأحد لضغوط بيعية بالقرب من مستوى المقاومة 14000 نقطة يشكل تأثراً بتراجع المؤشرات العالمية خلال تداولات الجمعه الماضية واستمرار المخاوف من فيروس كورونا.

قال جمال الدين إنه بهبوط المؤشر يتبقى أمامة مستوى الدعم ـ 13630 نقطة كمستوى إيقاف للخسائر.

وتوقع تمكن EGX30 من معاودة التحركات الإيجابية خلال الجلسات المقبلة واستهداف 14000 نقطة، وحال التمكن من اختراقه يتجه صوب 14200 نقطة، طالما تمكن من الحفاظ على مستوى الدعم وإيقاف الخسائر السابق ذكره.

من جهته قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن EGX30 عاود الهبوط خلال تعاملات الأحد بعد التحركات الإيجابية فى جلسة نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا تراجعه تحركا طبيعيا فى إطار المسار العرضى القائم منذ فترة بعيدة.

ورجح نبيل أن يواصل EGX30 التحركات المتذبذبة فى إطار المسار العرضي، ما بين 13000 إلى 15300 نقطة، متوقعا أن تشهد الجلسات المقبلة صعودا فى اتجاه مستويات 14200- 14300 نقطة، قبل الدخول مجددا فى عمليات تصحيح أخرى.

قال نبيل إنه من المتوقع أن يكون لأخبار صفقة فودافون مردودًا إيجابيا على قطاع الاتصالات ما ظهر عقب الإعلان عن الصفقة، وصعدت أسهم المصرية للاتصالات لأربع جلسات متتالية بنسبة تصل إلى %35 .

وارتفع سهم المصرية للاتصالات أمس الأحد بنسبة %12.24 مسجلا مستوى 13.85 جنيه.

يذكر أن مجموعة فودافون العالمية، والشركة السعودية للاتصالات «STC»، أعلنتا الأربعاء الماضى عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة %55 فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار.

وشهدت البورصة المصرية فى جلسة الأسبوع الافتتاحية سيطرة بيعية من قبل المصريين والعرب بقيمة 43.35 مليون جنيه، و63.31 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للشراء واتجه الأفراد للبيع بجميع جنسياتهم بواقع 35.21 مليون جنيه للمصريين و22.99 مليون جنيه للعرب، و390.6 ألف جنيه للأجانب.

واتجهت المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.13 مليون جنيه، و40.31 مليون جنيه على التوالى فيما اتجهت الأجنبية للشراء بقيمة 107.05 مليون جنيه.