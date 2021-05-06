توقعات بزيادة نسب الإشغال 10% بفنادق شرم الشيخ خلال عيد الفطر

أغلب الجنسيات الموجودة حاليًّا فى شرم الشيخ من دول شرق أوروبا

قال سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق باروتيل بشرم الشيخ، إن هناك زيادة بنسبة لا تتجاوز الـ 10% في إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر.

وأضاف عبد المنعم لـ”المال”، أنه رغم تلك الزيادة فحجم الإقبال ضعيف نظراً لارتباط الأسر المصرية بامتحانات نهاية العام الدراسى.

وتوقع عبد المنعم، ارتفاع حجم الحجوزات على فنادق شرم الشيخ مع نهاية شهر مايو الجارى نظرا لبدء الإجازة الصيفية لأغلب المراحل التعليمية.

ولفت عبد المنعم إلى أن أغلب الجنسيات الموجودة حاليًّا فى شرم الشيخ من دول شرق أوروبا؛ منها أوكرانيا- كازاحستان- رومانيا- صربيا- بيلاروسيا وبعض دول شرق أوروبا الأخرى، منوها بأن السوق الروسي سيكون هو الإضافة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى مؤخراً اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحثا موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى قطاع السياحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم الاتفاق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين فى هذا الإطار.

وأعلن السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، عودة السياحة الروسية بشكل كامل إلى مصر من جديد خلال شهر من الآن، وتحديدًا بداية شهر يونيو المقبل.

وكانت روسيا علقت رحلات الطيران من وإلى مصر فى أكتوبر 2015، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصاً وطاقم الطائرة المكون من 7 أفراد.

واستأنفت موسكو بعد ذلك رحلاتها الجوية إلى القاهرة فى أبريل عام 2018 عبر رحلات طيران منتظمة.

ومن جانبه، أكد عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء والبحر الأحمر، أنه خلال إجازة عيد الفطر لن تشهد الفنادق حجم اقبال كبير نظراً لعدة أسباب منها تخوف البعض من السفر بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أن التطعيم ضد الفيروس ضروري خلال الفترة الراهنة، متوقعا عودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا مع الموسم الصيفي وهذا يتطلب عددا من الإجراءات التحفيزية والتنشيطية التى تساعد في عودة السياحة بشكل كبير.

وأوضح عبد اللطيف أن الدولة وضعت حزمة من الإجراءات لمساندة السياحة وتحفيزها، وانتهت هذه الحزمة بإنتهاء الموسم السياحي الشتوي بتاريخ 30 أبريل الماضي.

وناشد عبد اللطيف باستمرار حزمة القرارات الحكومية غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي، منوها إلى أهمية استمرار تنفيذ برنامج تحفيز الطيران الذي بدأ 1 يناير واستمر حتى 30 أبريل 2021.