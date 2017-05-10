توقعات بزيادة فرص الاستثمار فى قطاع السيارات

أحمد عوض

توقع خبراء السيارات ومكوناتها، زيادة حجم الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع إصدار قانون الاستثمار، بالضمانات والحوافز التى أقرها البرلمان لمشروع الحكومة، الذى بدوره يوفر حزمة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين.

ويتضمن القانون الجديد عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، التى ألغيت منذ 2015، إلى جانب منح حوافز استثمارية تمكن المستثمر من استرداد بين 30 و%50 من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 أعوام بحد أقصى %80 من رأس المال المدفوع.

وصف حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، التعديلات التى أدخلت على القانون الجديد “بالفرص المحفزة” لبيئة الأعمال، والاستثمار بقطاع الصناعات التكاملية، منها صناعة السيارات والمكونات، التى تساهم فى جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع المحلى، دون اقتصارها على دول شمال أفريقيا، بعدما أن أعطى القانون الجديد الضمانات والحوافز الاستثمارية، دون أى تمييز بين المستثمر المحلى والأجنبى.

وأشار إلى أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة، الذى سيشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية، عبر التوسع فى إنشاء مصانع للسيارات ومكوناتها، بالمنطقة اللوجستية بقناة السويس؛ لإدراجها ضمن قائمة مناطق الامتيازات والحوافز الاستثمارية.

وتابع عن ترحيبه بإصدار قانون الاستثمار خلال الوقت الحالى، الذى سيمكن الشركات ومصنعى السيارات من إيضاح الرؤية لديهم، والوقوف على حجم خطتهم التوسعية خلال الفترة المقبلة، بعدما سادت الضبابية القطاع خلال الفترة الماضية.

توقع خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إعادة النظر فى المفاوضات لعدد من شركات السيارات الخاصة بالتجميع المحلى، تزامنًا مع إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى أعطى الضمانات، والحوافز الاستثمارية أبرزها تحويل الأرباح دون أى إحجام، والتعديلات التى أدخلت على القانون، برفع حافز الاستثمار من %40، إلى %80، من إجمالى رأس المال للمشروع.

وأشار إلى أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة، التى ستشهد نموًا عبر إنشاء مصانع للمركبات، والصناعات المغذية لها بالمناطق الجغرافية المخصصة، وفقا لما نص عليه القانون، باعتبار أن قطاع السيارات ضمن القطاعات التى ستحظى بكامل الامتيازات الاستثمارية، التى تندرج ضمن القطاعات، الذى يتميز بأكبر نسبة للحافز الاستثمارى الحكومى.

وأكد سعد فى تصريحات سابقة، أن المجموعة البافارية تخطط لرصد 120 مليون دولار لإنشاء مصنع للعلامة بريليانس، وجنباى الصينية، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

كما طالب بإزالة القضايا والمعوقات، التى تحد من جذب الاستثمارات منها “البيروقراطية”، التى سادت الهيئات والمنظمات الحكومية، وسرعة العمل بنظام الشباك الواحد.

وردا على سؤال «المال» عن تجميع طرازات بريليانس الصينية محليًا؛ أكد أنه من المرتقب تجميع طراز” “V3،وH330” بمصانع البافارية بالسادس من أكتوبر نهاية العام الجارى.

فى ذات السياق أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أنه من المهم إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلال الوقت الراهن، بالتزامن مع ترقب العديد من شركات السيارات، على إيضاح رؤية بيئة الاستثمار بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، للبدء فى التوسع بخطوط الإنتاج، والتعمق فى المكون المحلى.

ولفت إلى أن أبرز المزايا التى أدخلت على القانون الجديد؛ عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، التى ستساهم على نمو حجم التجارة الخارجية لمصر، فضلا عن زيادة حجم صادرات قطاع السيارات.