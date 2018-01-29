توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود يوليو المقبل

رجح بنك الاستثمار النعيم مراجعة الصندوق لتقديراته حول معدلات نمو الناتج المحلي مصطفى طلعت توقع بنك الاستثمار "النعيم" أن تقوم الحكومة المصرية بجولة ثانية من زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو المقبل، بخلاف ما أشار إليه صندوق النقد الدولي، مؤخراً،…

رجح بنك الاستثمار النعيم مراجعة الصندوق لتقديراته حول معدلات نمو الناتج المحلي

مصطفى طلعت

توقع بنك الاستثمار “النعيم” أن تقوم الحكومة المصرية بجولة ثانية من زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو المقبل، بخلاف ما أشار إليه صندوق النقد الدولي، مؤخراً، بأن مصر ستكون بحاجة إلى رفع أسعاره خلال ديسمبر 2018.

وأكد “النعيم”، في ورقة بحثية حديثة حصلت “المال” على نسخة منها، أن تقرير صندوق النقد عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري قد جاء متطابق مع خطة الدولة نحو إلغاء الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2019/2020 .

يذكر أن تقرير الصندوق الأخير قد أكد أن الحكومة أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل، ويعد ذلك أول اعلان عن توقيت إستئناف برنامج تحرير أسعار الطاقة منذ الزيادة الأخيرة التى تمت منتصف العام الماضى.

وأكدت ورقة “النعيم” أن مراجعة صندوق النقد حول مؤشرات الإقتصاد الكلي تعكس تطوراً إيجابياً، متوقعاً أن تخضع بعض تقديرات الصندوق المتعلقة بنمو الناتج المحلي والعجز المالي، للمراجعة، وذلك في ضوء تحسن معدلات الإستهلاك وزيادة الصادرات.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن هناك 4 عوامل تحدد تطور مسار الإقتصاد المصري، خلال الفترة المقبة، أولها عودة السياحة إلى مستوياتها الطبيعية في شهر فبراير المقبل، كذلك انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ بحلول منتصف العام الجاري، وبدء استعادة التدفقات الدولارية في أدوات الدين المحلي وذلك عندما يبدأ تحرك أسعار الفائدة نحو اتجاه التصحيح (المرتقب بداية من فبراير 2018)، وأخيراً، استمرار أسعار النفط عند مستوى يتجاوز 60 دولار برميل.

جدير بالذكر أن صندوق النقد قد توقع، خلال مراجعته الأخيرة، نمو الناتج المحلي الإجمالي 6٪ في الأجل المتوسط و 4.8٪ في العام المالي الجاري 2017/2018 وبنسبة 5.5٪ في العام المالي المقبل 2018/2019، فيما رجح انكماش عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري مقابل 6٪ في العام المالي الماضي، و3.5٪ بحلول 2021/2022.

وقال تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الصادر عن صندوق النقد إن السلطات المصرية قالت إن مناقشة موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.