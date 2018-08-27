توقعات بزيادة الهدر فى جلود الأضاحى إلى %70

دعاء حسنى قال عادل قيراط، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لـ«المال»، إن غلاء المعيشة دفع الطلب على الأضاحى للتراجع خلال موسم عيد الأضحى.وأضاف أن الأمراض الجلدية المنتشرة فى الماشية، مثل مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى، خاصة بمحافظات الوجه القبلى، ستدفع أسعار ا



دعاء حسنى



قال عادل قيراط، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لـ«المال»، إن غلاء المعيشة دفع الطلب على الأضاحى للتراجع خلال موسم عيد الأضحى.

وأضاف أن الأمراض الجلدية المنتشرة فى الماشية، مثل مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى، خاصة بمحافظات الوجه القبلى، ستدفع أسعار الجلود المحلية للارتفاع، ويعزز ذلك عدم توافر معروض كبير من جلود لحوم الأضاحى، ويمكن تقدير ذلك بوضوح خلال الأيام المقبلة، وقدر الفاقد المتوقع فى الجلود بين 60 – %70، مقارنة بالعام الماضى.

وقال إن ذلك سيمثل أزمة كبيرة للمصانع، وقد يضطر المنتجين للاستيراد خلال الفترة المقبلة، لتعويض الفاقد، ولأن الجلود المستوردة أقل سعراً حالياً من المحلية.

وعن متوسط أسعار الجلود المحلية أوضح أنها تتراوح بين 600 جنيه لجلد العجل البقرى، و400 – 450 جنيه للجاموسى، فيما يعد الضأن الأقل سعراً حيث يتراوح بين 25 – 30 جنيهاً.

وأوضح أن جلود الأضاحى عادة ما تتلفها حرارة الجو، وعدم خبرة الأفراد بعملية الذبح والسلخ، ما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة منها.

كما أوضح أنه للحفاظ على الجلد فإنه يتم تمليحه ووضعه فى الظل لمدة يوم كامل، ثم طيه ووضعه فى حقيبة، ويمكن استخدامه فى المنزل.