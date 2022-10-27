توقعات بزيادة أسعار الأسماك 15%.. وانخفاض الطلب عليها بعد ارتفاع سعر الدولار

توقع عدد من مزراعي الأسماك البحرية في مصر، ارتفاع أسعارها الأيام القادمة بنسبة تتراوح من 10- 15%، وانخفاض الطلب عليها بعد ارتفاع الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه المصري وتجاوزه حاجز 23 جنيهًا.

وترتبط أسعار الأسماك اربتاطا كليا بأسعار الأعلاف والبترول وقطع غيار الماكينات المستخدمة في زراعة الأسماك وبعد ارتفاع أسعار الدولار ينخفض الطلب عليها.

قال صلاح الرودي رئيس مجلس إدارة شركة «الدييبة» للثروة السمكية، إن زراعة الأسماك مرتبطة اربتاطا تاما وكليا بأسعار الأعلاف والبترول وقطع غيار الماكينات المستخدمة في زراعة الأسماك، وبالتالي ارتفاع الدولار يؤثر بالسلب على تلك الزراعة والمواطن.

وأضاف الرودي في تصريح خاص لـ«المال»، أنه من المتوقع وصول كيلو السمك الدنيس إلى 200 جنيه بدلا من 170 جنيها، والبلطي 50 جنيها بدلا من 40 جنيها، لافتا إلى أن زيادة التكلفة على المزراع يتسبب في ارتفاعها على المستهلك.

وتوقع الرودي زيادة أسعار الأسماك بنسبة من 10- 15% الأيام القادمة، لافتا إلى أن الطلب على الأسماك الأسابيع المقبلة سينفخض بنسبة 20%.

في سياق متصل، قال سيد حامد، رئيس مجلس إدارة شركة «جولدن أكوا»، إن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على تكاليف إنتاج الأسماك بنسبة حوالي 40%.

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المرتقب زيادة أسعار الفترة المقبلة في حال زيادة الطلب على الأسماك في الأسواق الأوروبية بنسبة من 10 إلى 15%.

وأشار إلى أن سعر سمك الدنيس يترواح من 130 إلى 135 جنيها للكيلو الواحد، والقاروص بـ130 جنيها، وطن الجمبري 28 ألف جنيه للطن بزيادة حوالي 9 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأكد حامد، أن كافة المزارع البحرية في مصر تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية تحديدا أوروبا، نظرا لأنها تحتاج إلى الأسماك الفاخرة وصاحبة الأوزان الكبيرة.

في سياق متصل، أكد محمد فويلة رئيس مجلس إدارة شركة «فويلة للأسماك»، أن تحريك سعر الدولار يؤثر على زراعة الأسماك نظرا لارتفاع المستلزمات المستخدمة في زراعته من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الأعلاف المتوقع زيادتها بعد تحريك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق.

وأضاف فويلة لـ«المال»، أنه من متوقع زيادة أسعار الأسماك بكافة أنواعها الأيام القادمة حوالي 10% عن السعر الحالي.

وعن أسعار الأسماك اليوم، أشار فويلة إلى أن سعر البوري بلغ 90 جنيها، والدنيس 150 جنيها، والقاروص 150 جنيها، والوقار 250 جنيها للكيلو.

وتوقع انخفاض الطلب على الأسماك بنسبة 25% الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعارها، مضيفا أن الأسرة التي تقوم بشراء 2 كيلو من الأسماك قبل ارتفاع الدولار تخفض نسبة السحب على الأسماك إلى 1.5.

وتجاوز سعر الدولار الـ 23 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة في اجتماعها الاستثنائي؛ لتصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.