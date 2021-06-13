توقعات بحركة عرضية للبورصة وسط ضغوط «CIB» على EGX30

يتوقع خبراء البورصة أن تشهد السوق أداءًا عرضيا مماثلا للأسبوع الماضى، وإتجاه المستثمرين نحو الأسهم الصغيرة بسبب الأداء الضعيف لمؤشر السوق الرئيسى EGX30 نتيجة الضغوط الواقعة عليه من سهم البنك التجارى الدولي.

وتوقع المحللون إن يتحرك المؤشر الثلاثينى الأسبوع الحالى فى نطاق 9700 و10300 نقطة، فيما يتحرك سهم البنك التجارى الدولى حول مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، بينما تشهد قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك الصغيرة، والشحن تحركات جيدة.

كانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى بتراجع للمؤشر الثلاثينى للأسبوع الثالث على التوالي، مقابل صعود مؤشر الأفراد السبعينى EGX70، ومؤشر المئوى الأوسع نطاقا EGX100، مع زيادة رأس المال بما تجاوز%1.

وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة %0.76 إلى مستوى 9978 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعينى بنسبة %2.15 إلى مستوى 2384 نقطة، والمؤشر المئوى بنسبة %2.52 إلى مستوى 3333 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 8.3 مليار جنيه، محققا ارتفاعا نسبته %1.31 مقارنة بالإغلاق السابق، وحققت التداولات صعودا لافتا إلى 20.2 مليار جنيه، نظير 13.4 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

واقتنص المستثمرون المحليون %82 من التعاملات بصافى مشتريات 118.2 مليون جنيه، وبلغ نصيب العرب %8.4 بصافى شراء 3.8 مليون جنيه، فيما كان اتجاه الأجانب بيعيا بنحو 122 مليون جنيه، بنسبة %9.5 من التعاملات.

وتراجعت حزمة من الأسهم القيادية أبرزها البنك التجارى الدولى بنحو %5 هابطا إلى مستوى 49.70 جنيه، وسهم فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإليكترونية بـ %9.13 إلى مستوى 19.210 جنيه.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الثلاثينى للبورصة يشهد أداءا بعيدا عن السوق، نتيجة ضغوط تراجعات سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على الوزن النسبى الأعلى للمؤشر.

ولفت عبدالقادر إلى أن سهم البنك التجارى الدولى كان مستهدفه الأدنى المتوقع بنهاية العام الحالى عند 47.30 جنيه، وهى مستويات اقترب منها بقوة الفترة الماضية.

وأشار عبدالقادر، إلى أن هناك تركيزا قويا من المستثمرين حاليا على الأسهم الصغيرة، مع تجاهل للأسهم الكبيرة، والمؤشر الثلاثينى نتيجة لأدائه الغير معبر عن وضع السوق.

وتوقع عبدالقادر تحرك المؤشر الثلاثينى بشكل عرضى فى نطاق 9700 و10300 نقطة، بينما أوصى بالشراء على حزمة من الأسهم تضمنت؛ السويدى إليكتريك عند 7.60 جنيه، مقارنة بـ 7.96 جنيه الخميس الماضي.

وأوصى عبدالقادر أيضا بشراء سهم مصر الجديدة عند 4.65 و4.70 جنيه، مقابل 4.82 جنيه الخميس، وسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عند 18.20 جنيه، مقابل 18.71 جنيه فى آخر تداولات، وسهم راية لخدمات مراكز الاتصال بـ 2.78 أو 2.80 جنيه، مقارنة بـ 3.56 جنيه الخميس الماضي.

كما أوصى عبدالقادر بشراء سهم فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإليكترونية بـ 17.60 جنيه، نظير 19.21 جنيه الخميس الماضي، وسهم الشمس للإسكان عند 4.90 جنيه، مقارنة بـ 5.08 جنيه الخميس الماضي.

وقالت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن حركة المؤشر الثلاثيني، وسهم البنك التجارى الدولي، بعيدة تماما عن تحركات السوق والأسهم الأخرى، وخاصة المؤشر السبعيني.

وتوقعت زيدان تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9700 و10100 نقطة، وسهم التجارى الدولى بين 48 و49 جنيها، فيما يتجه المؤشر السبعينى نحو 2472 نقطة، مواصلا تحركاته الصعودية.

ولفتت زيدان إلى أن هناك بعض الأسهم بالسوق تمكنت من تحقيق مستويات أعلى جديدة، فى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والشحن، والحليج، والبنوك الصغيرة.

يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية اقتنص صدارة المؤشرات القطاعية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى من حيث قيم التداول بقيمة 1.7 مليار جنيه، بنسبة %23.5 من التداولات، بينما جاء قطاع البنوك فى المركز الثالث بنسبة %9.8 من التداولات بقيمة 727 مليون جنيه.