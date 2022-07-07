توقعات بجلسة هادئة للبورصة واختبار مقاومة 8750 – 8800 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن تشهد البورصة المصرية تحركات هادئة بجلسة اليوم، على أن يتحرك المؤشر الرئيسى «EGX30» لاختبار منطقة المقاومة 8750 – 8800 نقطة.

وأنهت السوق تعاملات جلسة أمس على صعود جماعى متواضع للمؤشرات وسط استمرار التوجهات البيعية للمتعاملين الأجانب.

وصعد «EGX30» بنحو %0.15 مسجلا 8670 نقطة، و نظيره السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بحوالى %0.57 ليصل إلى 1669 نقطة، بنسبة %0.48 والأوسع نطاقًا «EGX100» إلى 2454 نقطة، و «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة %0.25 ليسجل 1575 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 486 مليون جنيه، فيما جرى التداول على نحو 176 ورقة مالية، صعد منها 67، وتراجع 32 ولم يتغير أداء 77 فيما سجل رأس المال السوقى حوالى 593.80 مليار جنيه.

البورصة

واستمر المتعاملون الأجانب فى توجههم البيعى بقيمة 6.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بقيمة 2.8 و 3.2 مليون على التوالى.

وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «بلتون المالية القابضة»، إن السوق حاولت بجلسة الأربعاء التصحيح عقب موجة الهبوط العنيفة التى شهدتها لعدة جلسات متتالية.

وأوضح أن هذه الارتدادة المحدودة لن تُغير من النظرة السلبية لحركة السوق خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، مرجحًا أن تشهد السوق اليوم جلسة هادئة يحاول فيها «EGX30» اختبار مقاومة 8800 نقطة.

وأوضح أن جميع الأخبار المتداولة فى السوق عن عروض الاستحواذ المقدمة على بعض الكيانات مثل شركة مدينة نصر، قد تكون محركة للسهم فقط، دون تغيير النظرة العامة.

وأضاف أن البورصة المصرية فى حاجة إلى قرارات حقيقية تتعلق بالضرائب أو وجود كيانات جديدة للإدراج وغيرها.

فى سياق متصل، قال حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن جلسة اليوم من المفترض أن تكون هادئة خاصة أنها آخر جلسات الأسبوع الجارى والأخيرة أيضًا قبل بدء الإجازات الرسمية.

وتوقع أن يختبر «EGX30» بجلسة اليوم مقاومة 8750 نقطة، موضحًا أن الاستقرار أعلاه قد يختبر مستوى المقاومة الثانى 9000 نقطة.

على جانب آخر، قال إنه فى حالة عدم نجاح «EGX30» فى استعادة مستوى المقاومة الرئيسى قد يتجه لاختبار دعم 8200 نقطة.

أما عن مؤشر «EGX70» فأوضح أنه نجح فى استعادة المقاومة الرئيسية 1660 نقطة بفضل الأداء الإيجابى والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية. وأضاف أن المؤشر اتجه بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة 1700 نقطة مدعوما بمشتريات المستثمرين الأفراد واستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة