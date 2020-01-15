توقعات بتنازلات لمرشحي انتخابات الشعبة العامة للبقالة بالإسكندرية

الحديث يدور حتى الآن عن أكثر من ثلاث مرشحين فى طريقهم للتنازل

كشف بعض أعضاء شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية من المرشحين بانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود اتجاه لدى بعض المرشحين للانسحاب من العملية الانتخابية.

وأضافوا أن المرشحين المنسحبين قد يكونوا من غرفة الإسكندرية والبحيرة ، نظراً للتوقعات بشدة منافسات انتخابات الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية على خلاف ما كان يتم فى السنوات السابقة.

وأكد حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المترشحين فى الانتخابات للشعبة العامة، أن الحديث يدور حتى الآن عن أكثر من ثلاث مرشحين فى طريقهم للتنازل ، فى ظل وجود حالة جديدة فى انتخابات الشعبة هذه الدورة.

وقال إن وجود أعداد الكبيرة وغير مسبوقة للمتقدمين بالتسجيل فى الجمعية العمومية وكذلك المرشحين أربك حسابات البعض ، وبات يحتم بإعادة النظر فى التحالفات الانتخابية.

وأضاف المنوفي لـ”المال” أن أعداد المتقدمين للتسجيل فى الجمعية العمومية شهدت تزايداً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية لتصل لنحو 999 صوتا على الأقل.

وتابع أن كل ذلك يحدث فى ظل التعديلات الجديدة لشروط الترشح والمشاركة بانتخابات الشعبة العامة والتى تتضمن تقديم خطاب يفيد سريان النشاط موضحا به اسم العضو من مكتب التموين التابع له.

وأشار المنوفي إلى أن ذلك يأتى فى ظل التعديل الأخير والذى يُضاف إلى المستندات المطلوبة، والتى تم تعديلها مؤخراً، وفوجئ بتلك التعديلات عدد من المرشحين، وأعقبها تمديد فترة التقدم بأوراق المرشحين حتى نهاية ديسمبر المنتهى بدلاً من يوم 19 من الشهر ذاته ، بهدف مساعدة المترشحين فى استكمال الأوراق الإضافية.

ويأتى فتح باب تلقى الأوراق للتقدم للترشح فى الدورة الجديدة فى ظل ما تقرر إجراؤه من تعديلات جديدة لشروط الترشح لانتخابات بعض الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية .

واختصت التعديلات الجديدة – والتي جاءت بأمر إداري من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية – نشاط شعبتي البقالة والعطارة والمخابز.