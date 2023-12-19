توقعات بتماسك البورصة المصرية وعودة الاتجاه الصاعد مجددا

توقع خبراء سوق المال عودة مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» للتماسك وتكوين مراكز شرائية مرة أخرى، بالقرب من 25500 – 25800 نقطة، ما سيدفعها للتجربة على قمتها السابقة عند 26000 نقطة من جديد. وشهدت مؤشرات البورصة، اليوم، هبوطًا جماعيًّا، بعدما تراجع EGX30 بنسبة 1.02% إلى 25076.42 نقطة، و”EGX70″ بـنحو 1.12%، مستقرًّا عند 5426 نقطة، بينما سجل “EGX100” انخفاضًا بنسبة 1.14% مسجلًا 7872.48 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة فى البورصة، اليوم، تداولات بقيمة 5.05 مليار جنيه، بعد التعامل على 204 ورقات مالية، ارتفع منها 31، وتراجع 128، فيما استقر 45 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بنحو 40.4 و4.13 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 44.5 مليون.

بدايةً، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن “EGX30” لديه فرصة للصعود باتجاه مستوى 25800 نقطة.

وأوضح أن تمكن المؤشر الرئيسي من تجاوز مستوى 25800 نقطة سيعزز فرص صعوده نحو 25945 نقطة، ناصحًا المتعاملين بالانتقائية خلال الوقت الحالي.

من جانبه، قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن البورصة المصرية شهدت حالة من جني الأرباح الطفيف، مع نهاية جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن “EGX30” ما زال أعلى مستوى 25000 نقطة، ولم يكسرها لأسفل، إذ تُمثل منطقة دعم مهمة يليها الـ24500 نقطة كدعم ثانٍ للمؤشر.

وأضاف أن البورصة المصرية تشهد، الفترة الحالية، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار إلى حد ما، بعدما سجلت عمليات جني أرباح حادة من مستوى الـ26000 حتى 24000 نقطة، عاد المؤشر في وسطها للارتفاع لقرب 25500 نقطة ليعاود التصحيح من جديد بالقرب من 25000 نقطة.

وتابع أن “EGX70” اتجه لكسر مستوى الدعم الأول له عند 5500 نقطة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، لافتًا إلى أن الاتجاه الصاعد والرؤية الإيجابية ما زالا المهيمنين على أداء المؤشر السبعيني، إلا أن ذلك مرهون باستقراره أعلى الدعم التالي له عند 5250 نقطة.

ورجّح الفقي أن تعاود السوق تكوين مراكز شرائية قرب 25000 نقطة، لتتجه للصعود مرة أخرى، واستعادة مستوى المقاومة الأول له عند 25500 نقطة، لتنتقل بعد ذلك للتجربة على قمته السابقة عند 26000 نقطة.

وتوقع أن يتجه المؤشر السبعيني لتكوين مراكز شرائية من جديد، ومن يستهدف منطقة المقاومة 5500 مرة أخرى.