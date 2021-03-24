توقعات بتلقى «سامسونج ديسبلاي» تعويضًا من «آبل» بسبب تباطؤ المبيعات

انخفضت شحنات OLED الصغيرة في جميع أنحاء العالم من سامسونج ديسبلاي في يناير بنسبة 9%

توقع مراقبون أن تحصل شركة سامسونج ديسبلاي، وهي مصنعة رئيسية لشاشات العرض في كوريا ، على تعويض من شركة آبل بسبب النقص في طلبات شاشات OLED، بحسب وكالة يونهاب.

انخفضت شحنات OLED الصغيرة في جميع أنحاء العالم من سامسونج ديسبلاي في يناير بنسبة 9%

وانخفضت شحنات OLED الصغيرة في جميع أنحاء العالم من سامسونج ديسبلاي في يناير بنسبة 9% من شهر لآخر لتصل إلى 45 مليون وحدة، وفقا لباحث السوق “Omdia” الذي أضاف أن التراجع جاء على ما يبدو بسبب تباطؤ مبيعات آيفون 12 ميني لآبل.

تعد سامسونج ديسبلاي المورد الوحيد للوحة مقاس 5.4 بوصة لجهاز آيفون 12 ميني

وتعد سامسونج ديسبلاي المورد الوحيد للوحة مقاس 5.4 بوصة لجهاز آيفون 12 ميني، وهو أصغر طراز من سلسلة آيفون 12 التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

آبل عدلت الإنتاج المستهدف لسلسلة آيفون 12 إلى 75 مليون وحدة للنصف الأول من العام

وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن شركة آبل قامت بتعديل الإنتاج المستهدف لسلسلة آيفون 12 إلى 75 مليون وحدة للنصف الأول من هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20% تقريبا عن هدفها السابق، حيث كان آيفون 12 ميني مسؤولا عن غالبية التخفيضات.

ويتوقع مراقبو الصناعة الآن أن آبل قد تضطر مرة أخرى إلى دفع غرامة كبيرة لسامسونج لعدم تلبية الحد الأدنى لكمية الطلبات.

دفعت شركة آبل حوالى 684 مليون دولار في عام 2019 إلى سامسونج

وذكرت تقارير أن شركة آبل دفعت ما يقدر بنحو 684 مليون دولار في عام 2019 ومليار دولار في عام 2020 لـ سامسونج ديسبلاي لطلبات لوحة OLED دون المستوى.

وقال مسؤول في الصناعة اشترط عدم الكشف عن هويته “من غير المؤكد ما إذا كانت شركة آبل ستدفع غرامة لشركة سامسونج ديسبلاي، ولكن بالنظر إلى سجل العقود وتباطؤ مبيعات آيفون 12 ميني، فمن المحتمل أن تقوم آبل بتعويض سامسونج ديسبلاي.”

وتعتبر سامسونج ديسبلاي، إحدى الشركات التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالميا في بيع لوحات الهواتف الذكية بينما كانت تهيمن على توريد شاشات أجهزة آيفون لآبل.

وصلت شحنات لوحات OLED العالمية إلى 53 مليون وحدة في يناير

ووفقا لـ Omdia، وصلت شحنات لوحات OLED العالمية إلى 53 مليون وحدة في يناير، وشكلت سامسونج ديسبلاي 85% منها.

حصلت سامسونج فى أكتوبر الماضى على موافقة الحكومة الأمريكية لتزويد شركة هواوي بشاشات العرض

يذكر أن شركة سامسونج ديسبلاي، حصلت فى أكتوبر الماضى على موافقة من الحكومة الأمريكية لتزويد شركة هواوي للتكنولوجيا بشاشات العرض، في ظل فرض واشنطن عقوبات على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

وحصلت سامسونج مؤخرًا على ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية لتصدير بعض شاشات أوليد (OLED) الخاصة بهواتفها الذكية إلى هواوي، في الوقت الذي تعد سامسونج ديسبلاي فيه أكبر مورد لشاشات أوليد للهواتف الذكية في العالم.

وبدأت الولايات المتحدة فرض قيود تصدير جديدة على شركة هواوي اعتبارًا من 15 سبتمبر 2020، متحججة بأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وتحظر العقوبات الأمريكية إمداد شركة هواوي بمكونات مصنوعة من معدات وبرامج وتصميمات أمريكية دون موافقة مسبقة من واشنطن.

سامسونج ديسبلاي هي أول شركة كورية جنوبية تحصل على مثل هذه الموافقة

وقالت المصادر، إن سامسونج ديسبلاي هي أول شركة كورية جنوبية تحصل على مثل هذه الموافقة من الولايات المتحدة بعد أن دخلت قيود واشنطن ضد هواوي في حيز التنفيذ.

وقالت، إن منافستها المحلية إل جي ديسبلاي وشركة سامسونج للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس لصناعة الرقائق لم تتلق بعد تراخيص تصدير من السلطات الأمريكية.