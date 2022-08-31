توقعات بتعيين رئيس جديد لشركة الإسكندرية للكهرباء وحمزة عضوا بمجلس إدارة جنوب القاهرة

وتم تعيين المهندس إيهاب الفقي نائبة ليكون رئيسا للشركة

توقعات بتعيين رئيس جديد لشركة الإسكندرية للكهرباء وحمزة عضوا بمجلس إدارة جنوب القاهرة
عمر سالم

عمر سالم

10:13 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22

علمت المال من مصادر بوزارة الكهرباء عن اعتذار المهندس محمد عبدالحكم رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من الاستمرار في منصبه ، وتم تعيين المهندس إيهاب الفقي نائبة ليكون رئيسا للشركة.

وأضافت المصادر ، أنه تم إصدار قرار من الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعيين الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي للوزارة في منصب عضو مجلس إدارة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

جريدة المال
ايمن حمزة

وأضاف المصدر في تصريح لـ«المال»، أن قرار التعيين أبلغ به حمزة صباح اليوم عن طريق المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيحضر أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة الأسبوع المقبل.

وتم قبول اعتذار المهندس محمد عبدالحكم رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن منصبه لأسباب صحية.

عمر سالم

عمر سالم

10:13 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22