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توقعات بتعافى قطاع التأمين من جائحة كورونا خلال الربع الأخير من 2022 (جراف)

من المتوقع أن تظل أقساط التأمين على تأمينات الممتلكات والمسئوليات العالمية ثابتة
الشاذلي جمعة 3:29 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 3:29 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أضرت خسائر وباء كورونا ووما رافقها من تبعات، بالعديد من شركات التأمين في النصف الأول من 2020، وخاصة أولئك الذين يكتتبون فى تغطية أخطار إلغاء الأحداث وتعويضات العمال، وكشفت شركة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية، عن أن شركات التأمين على الممتلكات في أمريكا الشمالية شهدت انخفاضًا في متوسط العائد التشغيلي السنوي في النصف الأول إلى 2.8٪ مقابل 8.3٪ في العام السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى 6.8 مليار دولار من الخسائر المتكبدة المتعلقة بوباء كورونا COVID-19 و انخفاضات متزامنة في حجم أقساط التأمين للفروع الرئيسية .

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توقعات بانتعاشة الصناعة خلال العام الجارى

وبشكل عام ، تأخر إجمالي العائد السنوي لمؤشر صناعة التأمين الخاص بمؤسسة ستاندرد آند بورز S & P’s عن مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 24.6٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020، ونظرًا لتأثير وباء كورونا “كوفيد-19” على التوظيف والنشاط التجاري، فمن المتوقع أن تظل أقساط التأمين على تأمينات الممتلكات والمسئوليات  العالمية ثابتة طوال عام 2020 ، بما في ذلك انخفاض بنسبة 1٪ في الأسواق المتقدمة، ورغم هذه التحديات تنتعش الصناعة إلى 3 ٪ النمو في العام الجاري مدفوعاً بزيادة محتملة بنسبة 7٪ في الأسواق الناشئة .

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الجراف التالى يوضح توقعات معدل نمو أسواق التأمين المتقدمة خلال العام الجارى.

ووفقا لمؤسسة ديلويت للاستشارات المالية فمن المتوقع أن يستمر الوباء وعواقبه في ضرب بعض فروع تأمين الممتلكات  والمسئوليات أكثر من غيرها، وعلى سبيل المثال، تم تقويض مبيعات تأمين تعويضات العمال بسبب فقدان الوظائف الهائل.

توقعات بربحية شركات التأمين رغم وباء كورونا

 وتشير توقعات Deloitte لأقساط التأمين في الولايات المتحدة إلى أن الحجم قد لا يعود إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا إلا بعد الربع الرابع من 2022، وتأثر أقساط الشركات الصغيرة التي تضررت من عمليات الإغلاق والإفلاس، قد يكون أيضًا بطيئًا في التعافي إذا أغلق المزيد من تجار التجزئة والمطاعم ومنافذ الخدمات الشخصية، حين أن العديد من شركات التأمين على السيارات في الولايات المتحدة شهدت خسارة كبيرة في أقساط التأمين بعد تزويد حاملي وثائق التأمين بخصومات وتخفيضات في الأسعار،  لتعكس قيادة أقل أثناء الوباء ، فقد تشهد شركات التأمين ربحية محسنة مع انخفاض متوقع في وتيرة الحوادث.

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الجراف التالى يوضح توقعات معدل نمو قطاع التأمين فى الأسواق الناشئة .\

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بقلم الشاذلي جمعة

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