توقعات بتصدير المصنعين الكوريين 2.75 مليون سيارة خلال 2024

توقع مراقبون أن تنخفض المبيعات المحلية للسيارات في كوريا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024، مع استمرار التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم في الضغط على إنفاق المستهلكين، وفقًا لوكالة يونهاب.

وفى تقرير لها، توقعت جمعية مصنعي السيارات الكورية أن ترتفع صادرات السيارات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 2.75 مليون وحدة العام المقبل، بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفقًا للتقرير الصادر عن الجمعية ، من المتوقع أن تصل المبيعات المحلية للسيارات في البلاد في عام 2024 إلى 1.71 مليون وحدة.

وتوقعت الجمعية أيضًا أن يرتفع إجمالي الإنتاج الصناعي للسيارات بنسبة 0.7% على أساس سنوي إلى 4.17 ملايين وحدة في عام 2024.