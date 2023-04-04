توقعات بتشغيل محطة تحيا مصر بدمياط نهاية العام المقبل 2024 بطاقة 4 ملايين حاوية

كشف المهندس كريم سلامة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات – ميلك جروب وممثل شركة «يوروجيت» بالسوق المصرية، عن أنه من المتوقع أن يتم افتتاح مشروع محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط نهاية العام المقبل 2024 .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” على هامش افطار غرفة ملاحة الإسكندرية، أن المحطة ستعمل بطاقة اجمالية تصل الى 4 مليون حاوية مكافئة، كما أنه من المتوقع أن يتم التعاقد خلال الفترة المقبلة على المعدات الخاصة بالمحطة، والتي ستكون من أهم محطات الحاويات الجديدة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد على أنه من المقرر أن تصل أوناش الرصيف إلى قرابة 18 ونش رضيف عملاق، والتي من المقرر أن تكون من أحدث الأوناش في محطات الحاويات العالمية.

وأكد ممثل شركة «يوروجيت» بالسوق المصرية، أن المشروع سيكون الأول من نوعه فى السوق الأفريقية، بحيث يضم منطقة لوجستية ومحطة تداول الحاويات، بالإضافة إلى زيادة طاقة خط السكة الحديد من مختلف المحافظات لميناء دمياط.

وتابع إن الشركة تعد من أهم الشركات العاملة فى السوق الأوروبية، وتقوم بتشغيل محطات مماثلة، ونجحت، خلال الفترة الماضية، فى تشغيل ميناء طنجة بالمغرب بحجم تداول بلغ 4.5 مليون حاوية، رغم أن المشروع المغربى هو الأقرب لمشروع شرق بورسعيد كميناء ترانزيت فقط، بينما فى ميناء دمياط سيرتكز المشروع على الترانزيت والتجارة الخارجية (صادرات وواردات) .

وتدير شركة «يوروجيت» 12 محطة حاويات وأسطولًا من القطارات فى 12 دولة أوروبية، وآخر مشروعاتها تنمية ميناء طنجة والمنطقة الاقتصادية بها، وفى خلال عامين نمَت حركة الحاويات فى طنجة من مليون إلى 4.5 مليون.

وحسب بيانات هيئة ميناء دمياط، فان المشروع من المقرر أن يستقبل الجيل السادس من سفن الحاويات، ليتم تشغيله من قبل المشغل العالمي «يوروجيت»- مشغل ميناء هامبورج – بإدارة وتشغيل محطة حاويات «تحيا مصر1»، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظرًا لجودة الخدمات المقدمة بالموانئ المنافسة.

وكان قد أشار وزير النقل الفريق كامل الوزير أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزًا لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، وإتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي في مجالات (الإدارة والتشغيل- الصيانة – التسويق)، وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات «تحيا مصر-1» بميناء دمياط، بحيث يتم ربطها بأحد الموانئ الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية.