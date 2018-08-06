توقعات بتربع الروديوم عرش أغلى معدن فى العالم متوفقا على الذهب

خالد بدر الدين تتوقع شركة ميتالز فوكاس البريطانية لاستشارات أسواق المعادن الثمينة ارتفاع أسعار معدن الروديوم النادر الذى يشبه لونه بياض الفضة إلى حوالى 3 آلاف دولار للأوقية مع نهاية العام الجارى بعد ارتفاعه بأكثر من 300 % منذ بداية العام الماضى حتى الآن ليبغ سعره 2350

خالد بدر الدين

تتوقع شركة ميتالز فوكاس البريطانية لاستشارات أسواق المعادن الثمينة ارتفاع أسعار معدن الروديوم النادر الذى يشبه لونه بياض الفضة إلى حوالى 3 آلاف دولار للأوقية مع نهاية العام الجارى بعد ارتفاعه بأكثر من 300 % منذ بداية العام الماضى حتى الآن ليبغ سعره 2350 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الروديوم أحد النواتج الثانوية لتعدين البلاتين يستخدم فى الصناعات الكيميائية و صناعة السيارات بفضل قوة مقاوته للحرارة الشديدة و قدرته على الاتحاد مع الأكاسيد النيتروجينية وتخليص عوادم السيارات من الأدخنة والأكاسيد الضارة التى تلوث الهواء .

وتراجع المعروض من الروديوم المشتق من كلمة يونانية بمعنى الوردة منذ العام الماضى بسبب ضعف نشاط التعدين وهبوط إنتاج جنوب أفريقيا من البلاتين نتيجة نقص فى الطاقة مما يؤكد استمرار ارتفاع أسعاره خلال الشهور القادمة على الأقل .

وعندما بدأت مناجم البلاتين تقلص إنتاجها بسبب ارتفاع التكاليف انخفض المعروض من الروديوم وارتفعت أسعاره كما حدث خلال العقد الماضى عندما قفز سعر أوقية الروديوم إلى حوالى 10 آلاف دولار بعد أن استمر العجز فى المعروض منه لمدة خمس سنوات متتالية بسبب نقص الوقود الذى جعل مناجم جنوب أفريقيا تقلص إنتاجها من البلاتين.

ويرجع تزايد الطلب على الروديوم الذى يتفوق على بقية معادن مجموعة البلاتين فى تنقية العوادم والأدخنى الصناعية إلى اتجاه شركات السيارات و حكومات العديد من الدول إلى مكافحة التلوث الناجم عن عوادم السيارات بفضل قدرته على الاتحاد مع الأكاسيد النيتروجينية وتنقية العوادم منها للحفاظ على نقاء الهواء .

ومع ذلك تتوقع سيمونا جامبارينى خبيرة الاقتصاد بشركة كابيتال إيكونوميكس بلندن أن يؤدى تباطؤ نمو الاقتصاد فى الصين و ضعف المبيعات فى الأسواق الرئيسية بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى هيوط سعر الروديوم إلى حوالى 1950 دولار للأوقية ولكنه يظل أغلى من جميع المعادن النفيسة حيث هبط سعر الذهب اليوم إلى حوالى 1213 دولار للأوقية والبلاتين إلى حوالى 831 دولار للأوقية والبلاديوم إلى أكثر من 912 دولار للأوقية .