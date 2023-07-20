توقعات بتراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 60% بنهاية العام

توقَّع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بنسب تتراوح بين 50 إلى 60% بنهاية العام الحالى؛ على خلفة تفاقم الأزمات التى انتابت القطاع، والتى تتمثل في الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك، مما أثّر على نشاط الشركات المحلية في عدم القدرة على جلب الشحنات من الخارج بكميات تتناسب حجم الطلب المحلي.

وأضاف أن الزيادات السعرية الممتالية التى أقرّتها شركات السيارات أثّرت بشكل كبير على تراجع مستوى حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة، ولا سيما مع ضعف الملاءة المالية لفئة كبيرة من العملاء على اقتناء سيارات جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال.

يُذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، خلال النصف الأول من العام الحالى، تراجعت بنسبة 63% لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة، مقابل 113 ألفًا و224، فى الفترة المقابلة من 2022.

«مرسيدس» تحتفظ بصدارة «الأوروبية».. و«بي إم دابليو» تصعد للمركز الخامس

احتفظت العلامة الألمانية «مرسيدس» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 2750 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «رينو» فى المرتبة الثانية بترخيص 2416 سيارة، فيما اقتنصت «سكودا» في المركز الثالث بواقع 1796 مركبة.

وحلَّت «فولكس فاجن» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 1316 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى.

وصعدت «بي إم دايلو» للمرتبة الخامسة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1060 سيارة، فيما تراجعت «ستروين» للمركز السادس بواقع 887 مركبة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 772 وحدة، تلتها «أوبل» فى المركز الثامن بواقع 628 مركبة.

وتمكنت «رينج روفر» من اقتناص المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 443 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز العاشر بنحو 428 مركبة.

وحلَّت «سيات» فى المرتبة الحادية عشرة بترخيص 425 مركبة، أعقبتها «فيات» فى المركز الثاني عشر بواقع 387 مركبة.

«نيسان» تتربع على قمة تراخيص السيارات «اليابانية» في مصر

ترتبعت «نيسان» على قمة تراخيص السيارات اليابانية في مصر، خلال أول 6 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 3976 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بترخيص 2779 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 1545 مركبة.

‎وحافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 872 سيارة خلال تلك الفترة.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

قادت العلامة الصينية «شيري» صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 4698 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 6 أشهر من العام الحالى.

وحلَّت «BYD» فى المرتبة الثانية بترخيص 2436 مركبة، تلتها «إم جي» للمركز الثالث بنحو 1736 مركبة.

«كيا» الأكثر ترخيصًا لـ«الكورية».. و«شيفروليه» في «الأمريكية»

اعتلت «كيا» قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2386 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى، تلتها «هيونداي» فى المركز الثاني بإجمالي نحو 2072 مركبة.

يُشار إلى أن «كيا» و«هيونداي» تعتبران أكثر العلامات الكورية انتشارًا فى السوق المحلية.

‎على الجانب الآخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1133 مركبة في مختلف وحدات المرور.