توقعات بتراجع مبيعات السيارات العالمية بسبب الحرب الأوكرانية

كان من المفترض أن ترتفع مبيعات السيارات العالمية هذا العام حيث أخرج المصنعون أنفسهم من مستنقع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، لكن مزيجًا من الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجديد الإغلاق الطبي في حالات الطوارئ في الصين ونقص المكونات الرئيسية يعني احتمال حدوث انكماش بنسبة تزيد عن 5٪، وفقًا لـ تقرير من مركز أبحاث السيارات.

وذكر التقرير إنها الأنباء ليست كلها سيئة للمصنعين. فلا يزال الطلب الأساسي قوياً، ويعني نقص المكونات أن قلة السيارات الجديدة تصل إلى المشترين وأن الأسعار قوية، مما يولد ما يرقى إلى أرباح غير متوقعة، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.

وقال مركز أبحاث السيارات إن المبيعات العالمية في العام 2022 ستنخفض إلى 67.6 مليون من 71.3 مليون في العام الماضي. ويُعتقد أن المبيعات قد تراجعت في العام 2020 عند 68.6 مليون بعد انخفاضها من 79.9 مليون في عام 2019 بسبب الإغلاق الاقتصادي العالمي المستوحى من المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وقال البروفيسور فرديناند دودنهوفر مدير مركز أبحاث السيارات: “إن سوق السيارات العالمي سيكون بذلك قد انخفض إلى ما دون مستوى عام كورونا الأول 2020 وسيصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات”.

وبلغت المبيعات العالمية ذروتها في العام 2017 عند 84.4 مليون. في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 ، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 25٪ في بريطانيا ، و 17٪ في الولايات المتحدة ، و 9٪ في ألمانيا ، و 4٪ في الصين.

وينضم مركز أبحاث السيارات إلى شركة “إل إم سي أوتوموتيف” LMC Automotive في خفض توقعات المبيعات. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة “إل إم سي أوتوموتيف” إنها تتوقع الآن أن تنخفض المبيعات في أوروبا الغربية بنسبة 6٪ في عام 2022 إلى ما يقل قليلاً عن 10 ملايين، مشيرةً إلى اختناقات سلسلة الإمدادات والحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين.

ويتوقع “إل إم سي أوتوموتيف” انخفاضًا بنسبة 10.1 ٪ في جميع أنحاء أوروبا لعام 2022 إلى 16.0 مليون، بما في ذلك أوروبا الشرقية وروسيا.

وستشهد أمريكا اللاتينية أقل انخفاضات لأن العديد من السيارات المباعة تستخدم عددًا أقل من أشباه الموصلات.