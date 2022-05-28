توقعات بتراجع مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا 20.9% خلال مايو

من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة للسيارات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20.9 ٪ خلال مايو الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط نقص في السيارات وارتفاع الأسعار، وفقًا لشركتي أبحاث السيارات “جيه دي باور” J.D. Power و “إل إم سي أوتوموتيف” LMC Automotive.

يرجع هذا التنبؤ جزئيًا إلى الاضطراب المستمر في سلسلة الإمدادات وقلة المخزونات الناتجة، ويمثل هذا ضغطا آخر على المستهلكين الأمريكيين، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة مؤخرا إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 26.9٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، وانخفض مؤشر “إس أند بي” S&P 500 بنسبة 17.5 ٪ هذا العام وسط تضخم قياسي وارتفاع أسعار الفائدة ونقص في سلسلة الإمدادات.

لا يزال مخزون السيارات الجديد ضيقاً للغاية، مع مخزون التجزئة أقل من مليون سيارة للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال توماس كينج، رئيس قسم البيانات والتحليلات في جي دي باور، في بيان: “يتم تحديد وتيرة مبيعات الصناعة من خلال عدد الوحدات التي يتم تسليمها إلى تجار التجزئة خلال الشهر، والطلب يتجاوز العرض بكثير”.

وأوضح كينج: “تسجيل أسعار المعاملات هي النتيجة”.

ووصلت أسعار السيارات الجديدة إلى مستويات قياسية قريبة. من المتوقع أن يصل متوسط تكلفة المعاملات للسيارة الجديدة في مايو الجاري إلى 44،832 دولارًا أمريكيًا، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، وزيادة بنسبة 15.7٪ عن العام الماضي.

تم تسجيل الرقم القياسي المرتفع البالغ 45247 دولارًا في ديسمبر 2021.

كانت الأسعار المرتفعة نعمة لتجار السيارات الذين تمتعوا بهوامش ربح غير مسبوقة. عادةً ما يكون لمبيعات السيارات الجديدة هوامش ضئيلة للتجار، لكن هذا تغير نظرًا لوجود نقص في المركبات المتاحة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -“19”.

ووفقًا لـ”جيه دي باور” و “إل إم سي أوتوموتيف”، فقد عوضت مكاسب الأرباح الناتجة عن زيادة تكاليف السيارة، حجم المبيعات المنخفض.

ولا يزال من المتوقع أن ينفق المشترون 45.4 مليار دولار على السيارات والشاحنات الجديدة ، بانخفاض قدره 8.3 مليار دولار عن مايو 2021. ومن المتوقع أن تزيد مبيعات الأسطول بنسبة 3.8٪ في مايو من العام 2021.

على الرغم من أنه من المتوقع زيادة الإنتاج في النصف الأخير من العام 2022، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار السيارات، وفقًا لكينج.

وقال إنه بينما من المرجح أن تؤدي عوامل مثل زيادة المعروض من السيارات وارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ زيادات أسعار السيارات، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى انخفاضات.