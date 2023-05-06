توقعات بتراجع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الحالى بضغط تغيير نظرة «فيتش»

يتوقع محللون فنيون أن يُخيم التراجع الطفيف على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، نتيجة عدم القدرة سابقًا على تجاوز القمة التاريخية وبدء عملية تصحيح، إلى جانب الحالة النفسية جراء تغيير وكالة “فيتش” نظرتها لمصر إلى سلبية .

وخفضت وكالة “فيتش” تصنيف مصر من “B+” إلى “B”، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، جراء ازدياد مخاطر التمويل الخارجي، في ضوء الاحتياجات المرتفعة وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وقالت في بيان إن “كل ذلك يأتي على خلفية الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف، وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، وهبط الرئيسي “egx30″ بنسبة 2.8% عند 17295 نقطة، و”السبعيني” للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بواقع 3.1% ووصل 2978 نقطة، ونحو 3.2% لمؤشر “egx100” عند 4521 نقطة .

وبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 1.116 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بما يمثل انخفاضًا بنحو 2.7%.

وسجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 10.7 مليار جنيه، مقارنة مع 5.5 مليار الأسبوع السابق، واستحوذت الأسهم على 78.6% من الإجمالي .

وهيمنت تعاملات المصريين على نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 5.5% والعرب 8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

من جانبه، توقع إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، مواصلة البورصة المصرية حركتها المتراجعة خلال الأسبوع الحالى بضغط عدة عوامل، أولها عدم القدرة على اختراق القمة التاريخية عند 18000 نقطة، إلي جانب قرار “فيتش” بخفض نظرتها السلبية لمصر إلي “سلبية”.

ورجح أن يواصل “egx30” حركته الهابطة خلال الجلسات القليلة الماضية، ليقابل أول مستوى دعم 16600 نقطة، موضحًا أن قرار “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لمصر كان متوقعًا، خاصة أن وكالات أخرى أعلنتها من قبل .

وأضاف “النمر” أن خفض التصنيف الائتماني لمصر، وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، يوحى بوجود ضغوط كبيرة على سعر الصرف، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية .

من جانبه، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بلتون القابضة”، إن البورصة المصرية تمر منذ الأسبوع الماضي بحالة تصحيح .

ولفت إلى أنه رغم ذلك فهي قادرة على التماسك ومحاولة تغيير المسار إلي صاعد خلال الجلسات القليلة المقبلة .

ونصح “عجينة” متعاملي المارجن بتقليل المراكز، والاحتفاظ قدر الامكان بالسيولة المالية لديهم تحسبًا لأي ظروف .

في سياق متصل، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع استقرار المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الحالي أعلى مستوى الدعم 17000 نقطة .

وأضاف أن تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى المستوى الحالي ربما يدفع “egx30” إلى اختبار واستعادة المقاومة 17400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.

ولفت “عيد” إلى أن استقرار EGX70 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2960 نقطة سوف ينعكس إيجابًا على أداء المؤشر، ويدفعه إلى الصعود والأداء الإيجابي مرة أخرى، واستعادة مستوى مقاومة 3000 نقطة، ثم 3070.

واتفق مع سابقيه بأن تأثير نظرة “فيتش” محدود على البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة المقبلة، في ظل التكهنات بوقوع تحريك جديد لسعر العملة المحلية .

ونصح المستثمرين في سوق المال المصرية بزيادة المراكز المالية للأسهم القيادية تدريجيًا بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية لمؤشر “egx30” كنوع من التحوط من التقلبات في سعر صرف .