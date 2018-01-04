توقعات بتراجع طفيف فى أسعار مواد البناء

❏ ثبات «السن والبلاط والسيراميك والزلط» ❏ أحمد الزينى: الحديد مرشح للانخفاض 15 - %20 رضوى عبد الرازق مرت أسعار مواد البناء منذ أواخر 2016 وخلال النصف الأول من 2017 بالعديد من المتغيرات والارتفاعات السعرية مع تأثر الاقتصاد بتعويم الجنيه، ومع حلول النصف الثانى من 2017 استقرت الأسعار نسب

❏ ثبات «السن والبلاط والسيراميك والزلط»

❏ أحمد الزينى: الحديد مرشح للانخفاض 15 – %20

رضوى عبد الرازق

مرت أسعار مواد البناء منذ أواخر 2016 وخلال النصف الأول من 2017 بالعديد من المتغيرات والارتفاعات السعرية مع تأثر الاقتصاد بتعويم الجنيه، ومع حلول النصف الثانى من 2017 استقرت الأسعار نسبيا ما انعكس إيجابيا على السوق والقطاع العقارى ككل.

واستقرت أسعار معظم مواد البناء مثل الحديد والخرسانة الجاهزة والطوب والبلاط والسراميك والسن والجير خلال ديسمبر الماضى، بينما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات سعرية طفيفة تراوحت بين 0 و%17.9 وكذلك شهدت أسعار الرمل انخفاضات طفيفة بين 7 و%7.9 وذلك وفقاً لنشر أسعار مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إنه من المتوقع استمرار استقرار أسعار مواد البناء وانخفاض بعضها خلال 2018، فمن المتوقع استقرار أسعار الحديد أو انخفاضه بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خلال العام، وذلك حال انخفاض الخامات والأسعار العالمية، وكذلك فتح مصانع وخطوط إنتاج جديدة والسماح بالاستيراد أو التوسعات فى السوق المصرية لبعض الدول الخارجية التى لم يتم تضمينها بقرار التجارة والصناعة الأخير بفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات.

وأوضح الزينى أن الأسمنت مرشح أيضا للانخفاض خلال 2018 مع زيادة معدلات الإنتاج، وافتتاح أحد المصانع الكبرى التابعة للدولة ببنى سويف، والتى من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 36 ألف طن بما يجبر المصانع على تخفيض الأسعار.

وقال محمد السيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الحديد شهدت استقراراً وتقارباً بين المصانع فى الشهرين الأخيرين من العام، فقد تراوحت بين 11900 جنيه إلى 12 ألف جنيه تسليم مصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حديد التسليح ومعظم مواد البناء تعد السلع الوحيدة التى تشهد إمكانية حدوث انخفاضات سعرية، إذ يتحكم بها العديد من العوامل منها تكلفة الخامات والأسعار العالمية، وكذلك معدلات العرض والطلب والوفرة.

وأضاف أن العام الجارى سيشهد وفرة فى المعروض من سلعة الحديد، وذلك مع افتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة خلال العام، منها مصنع بالعين السخنة وأكتوبر، كما أن الطاقات الإنتاجية الحالية للمصانع كافية على تلبية احتياجات مصر من المنتج حتى 2020.

وأوضح حنفى أن العام الجارى سيشهد تنافسية كبيرة بين الشركات والمصانع على الجودة لاستقطاب أكبر قدر من العملاء بما ينعكس إيجابيا على السوق، لافتا إلى أن صناعة الحديد تتسم بأن حوالى %80 من مدخلاتها وخاماتها مستوردة من الخارج، لذلك يصعب التنبؤ بأسعارها خلال العام.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد والأسمنت، وكذلك الرمل والسراميك: