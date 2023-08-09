توقعات بتراجع استهلاك الكهرباء الليلة.. وارتفاع الاحتياطي بالشبكة إلى 11300 ميجاوات

توقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، تراجع استهلاك الطاقة الكهربائية بواقع 0.85% الليلة مقارنة باستهلاك ليلة أمس ، مع الاستمرار في تخفيف الأحمال الليلة الأربعاء على كل محافظات الجمهورية.

علمت “المال”، من مصادر بوزارة الكهرباء، أن الأحمال أمس الثلاثاء سجلت نحو 35200 ميجاوات، موضحة أنه تم فصل التيار الكهربائي، أمس، بإجمالي قدرات نحو 1600 ميجاوات.

وأشارت المصادر إلى أن الأحمال المتوقعة، الليلة، تصل إلى 34900 ألف ميجاوات، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة الليلة.

وأوضحت أن إجمالى احتياطي الطاقة الكهربائية يصل، اليوم، إلى 11.3 ألف ميجاوات يمكن توليده إذا توافر الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وأنه ما زال هناك نقص في الوقود، ومن المتوقع تخفيف الأحمال على أغلب المحافظات والأحياء الليلة.

وأضاف الجهاز أن أقصي حمل تم تسجيله أمس على الشبكة القومية للكهرباء كان خلال الساعة 8.51 مساء.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الأحمال أمس ، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي ، بلغت نسبتها 4.1 % زيادة فى الأحمال، خلال وقت الذروة ، والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

ونشرت جريدة المال، اليوم، عن تراجع نسب توريد المازوت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 25% توريد أولى شحنات المازوت المستورد لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما انخفضت الكميات المورَّدة للمحطات إلى 26 ألف طن.