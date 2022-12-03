توقعات بتراجع أرباح الخطوط الملاحية 70% خلال الربع الرابع من العام الجاري

كشف تقرير صادر عن شركة ” ألفالاينر ” المتخصصة في أيحاث النقل البحري، اتجاه خطوط الحاويات العالمية إلى إنخفاض حاد في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد تحقيق مكاسب مفاجئة من الأرباح خلال الفترة الأخيرة.

وأكد التقرير إلى أن شركات النقل البحري قد تشهد هبوطًا في أرباحها للربع الرابع بنسبة تصل إلى 70٪، مقارنة بنتائج الربع السابق.

وقالت “المؤشرات الخاصة بالأشهر المتبقية من العام، أنه من المرجح أن تحقق شركات شحن الحاويات أرباحًا منخفضة للغاية في الربع الأخير، مع احتمال انخفاض بعضها بنسبة تصل إلى 70٪ مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة”.

وذكر التقرير أنه من بين أكبر 10 شركات نقل، قد تواجه خط ( ZIM ) Zim Integrated Shipping Services أكبر انخفاض في الأرباح، حيث قدرت الأرباح التشغيلية للربع الرابع ما بين 439 مليون دولار أمريكي و 739 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 50-70٪ مقارنة بالربع الثالث، وفقًا للتقرير.

كما أنه بالنسبة لشركة Maersk، أكد تقرير شركة Alphaliner أن أرباح الربع الرابع قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ستكون أقل بنحو 45٪ من أداء الربع الثالث.

وبالنسبة إلى Hapag-Lloyd الألماني وبالنسبة لخط Ocean Network Express) الياباني والمعروف بخط ONE ، وضع التحليل توقعات انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 30-60٪ و 45٪ على التوالي.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تباطؤ أحجام التجارة، والتي انخفضت إلى مستويات شحن الحاويات عبر الممرات التجارية بشكل كبير على مدى شهرين، مع انخفاض أسعار العقود على بعض المسارات بالفعل إلى معايير ما قبل تداعيات فيروس كورونا .

وأوضح التقرير أنه كان من المتوقع دائمًا استقرار أسعار الشحن لأن المعدلات خلال الجائحة كانت غير واقعية تمامًا كما كانت قبله، حيث كانت السرعة التي انخفضت بها المعدلات التي لم تكن متوقعة.

وفي نفس الوقت قامت خطوط الشحن العالمية، بزيادة قدراتها، من ناحية، فيما تراجع حجم الطلب بسبب تراجع معدلات الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، بالاضافة الى زيادة أسعار الفائدة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.