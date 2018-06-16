توقعات بتخطى التضخم 5% وثبات سعر الفائدة

البرلمان يرفع يده عن قرار تحريك أسعار المحروقات..وتوقعات بمزيد من التضخم عقب تطبيق التأمين الصحي الجديد ياسمين فواز استبعد نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقد أي اجتماعات مع وزير البترول والطاقة عقب إجازة عيد الفطر؛ لمناقشته في القرار الصادر اليوم بشأن تحريك أسعار المحروقات

البرلمان يرفع يده عن قرار تحريك أسعار المحروقات..وتوقعات بمزيد من التضخم عقب تطبيق التأمين الصحي الجديد





ياسمين فواز

استبعد نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقد أي اجتماعات مع وزير البترول والطاقة عقب إجازة عيد الفطر؛ لمناقشته في القرار الصادر اليوم بشأن تحريك أسعار المحروقات.

وقرر مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4 و66.7%، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 حسبما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ورغم ما صرح به النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، بشأن عقد اجتماع مع وزير الكهرباء محمد شاكر، لتوضيح كل ما يتعلق بالزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء بعد انتهاء إجازات العيد، فإن اللجنة أكدت أن قرار اليوم مختلف ولن تتم مناقشته.

من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تخطر أعضاءها بأي اجتماعات مع وزير الطاقة لمناقشته في قرار اليوم، مضيفًا أنه في حال عقد اجتماعات معه سيكون مجرد شرح ونقاش لأهداف القرار وليس إلغاءه،قائلًا: “التراجع عن القرار فكرة غير واردة”.

وأشار العربي، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن قرار تحريك أسعار المحروقات كان متوقعًا، والجميع يعلم أنه سيتم رفعها، لافتًا إلى أن توقيت القرار والذي يوافق ثاني أيام العيد جاء مرتبطا بدخول الموازنة الجديدة المقررة قبل الشهر المقبل.

وأضاف: “نأمل أن يعقب القرار موجة تضخمية سريعة لا تمتد لفترات طويلة”، منوهًا بأن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، مطلع الشهر المقبل، سيعمل أيضًا على زيادة معدلات التضخم لكونه يفرض نسبة 2% على إيرادات الشركات لصالح القانون المشار إليه، وهو ما سيتم تحصيله من المستهلك.

وأكد النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه من المستبعد عقد اجتماع مع اللجنة عقب العيد بشأن قرار تحريك أسعار الوقود، متابعًا: “أن مثل تلك القرارات تصدر دون الرجوع إلى المجلس”.

فيما أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشكلة الكبرى في تحريك أسعار المحروقات هو زيادة الأسعار بشكل عشوائي دون رقابة من الحكومة.

وأضاف الجوهرى، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه من الضروري وضع ضوابط للسوق وعمل حماية لمليون سيارة خاصة بنقل الركاب والبضائع والمحاصيل من خلال منحهم كروتًا أو دعمًا ماديًّا؛ حتى لا تؤثر الأسعار على المواطن البسيط ويرتفع التضخم، متوقعًا ارتفاع التضخم لأكثر من 5% في حال عدم تمكن الحكومة من التحكم في الأسواق.

وفيما يخص أسعار الفائدة توقّع النائب عمرو الجوهرى الإبقاء على ثبات سعر الفائدة كما هي حتى استقرار الأوضاع عقب القرار الأخير ودراسة أوضاع السوق والنظر في سعر الفائدة ومدى إمكانية تحريكها.

كانت الحكومة قد توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووصلت نسبة الزيادة بأسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.

كما زادت أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيهًا، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموّله صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن.