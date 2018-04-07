توقعات بتحقيق شركات مصرية مبيعات 2 مليار جنيه في IPS2018 العقاري

المال- خاصأكد وليد فرغل، المدير العام لشركة إستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض " IPS2018" دبى والذى تنطلق فعاليته الاثنين المقبل وحتى 11 ابريل الجارى أن المعرض يشهد اهتماماً من روؤس الأموال العربية والأجنبية بالمشاركة المصرية الأولى. وقال فرغل: "رصدت الشركة طلبات من عملاء خاصة بدول الخليج ا

المال- خاص

أكد وليد فرغل، المدير العام لشركة إستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض ” IPS2018″ دبى والذى تنطلق فعاليته الاثنين المقبل وحتى 11 ابريل الجارى أن المعرض يشهد اهتماماً من روؤس الأموال العربية والأجنبية بالمشاركة المصرية الأولى.

وقال فرغل: “رصدت الشركة طلبات من عملاء خاصة بدول الخليج العربى للحصول على وحدات عقارية بمصر وبلغ عددها الى الان 600 طلب متوقعاً تحقيق الشركات المصرية المشاركة مبيعات عبر المعرض لاتقل عن 2 مليار جنيه”.

وأشار إلى أن المعرض يشهد العام الحالى مشاركة أكثر من 120 عارضاً من حوالى 26 دولة منهم الإمارات وأسبانيا وبريطانيا وإمريكيا والبرتغال وتركيا والصين وقبرص وماليزيا وتايلاند وللمرة الأولى مصر وجورجيا وأذربيجان.

وأوضح أن الجناحين المصرى والإماراتى الأكبرين فى المعرض وتبلغ عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض حوالى 17 شركة.

ولفت إلى أن الطلبات الشرائية على الوحدات العقارية بمصر تركزت على السكنية الفاخرة بمختلف المدن وكذلك العقارات الساحلية.

وأشار إلى اتسام السوق المصرى بمزايا عديدة لجذب الاستثمارات منها الاستقرار الأمنى والسياسى وتميز المناخ و أسعار الوحدات خاصة عقب التعويم وتوفير تيسيرات شرائية كبرى من الشركات المصرية تصل إلى السداد حتى 8 سنوات.

وأوضح أن المعرض يشهد تنافس الشركات بطرح خصومات وعروض شرائية متنوعة تصل إلى خصم 20 % على سعر الوحدة.

كما يشارك بالمعرض عدد من البنوك والتى تقدم تمويلا عقاريا بأقل سعر فائدة يصل إلى 1.85 % .

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، و المساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.

