توقعات بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر

خالد بدر الدين ـ منى عبدالبارىتوقع محللون اقتصاد فى بنوك الاستثمار المحلية، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الانتعاشة التى شهدتها مبيعات السندات الدولارية، التى أصدرتها مصر مؤخرًا.وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير سابق، أن التقييم الائتمانى لمصر بوكالة موديز العالمية، عند مست

خالد بدر الدين ـ منى عبدالبارى توقع محللون اقتصاد فى بنوك الاستثمار المحلية، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الانتعاشة التى شهدتها مبيعات السندات الدولارية، التى أصدرتها مصر مؤخرًا. وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير سابق، أن التقييم الائتمانى لمصر بوكالة موديز العالمية، عند مستوى “B3″، أو ما يعادل أقل من الدرجة الاستثمارية بـ6 مستويات، وهو نفس المستوى الذى وضعته وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية، بينما رفعت وكالة فيتش الأمريكية، تقييم مصر درجة أعلى. كما حددت موديز مستوى «B2»، للتصنيف الائتمانى لمصر، بشكل غير رسمى لمدة 3 أشهر، ما يعد أعلى بدرجة واحدة من التصنيف الرسمى الحالى. ويؤكد أنتونى سيموند، رئيس إحدى شركات إدارة الأصول العالمية فى لندن، التى اشترت سندات مصرية، ضمن الديون البالغة 11 مليار دولار، أنه إذا استمرت الحكومة المصرية فى تركيزها على خططها الإصلاحية، فإن زيادة درجة تقييمها الائتمانى يكون فى غضون 6 إلى 12 شهرًا. فى حين توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن تشهد مستويات الائتمان المصرية تحسنا الفترة المقبلة، قائلاً: «إقبال الأجانب القوى على شراء السندات الدولارية المصرية، وأدوات الدين المحلية، منذ التعويم، واستمرار الحكومة فى خططها الإصلاحية مؤشرًا على تحسن التصنيف الائتمانى». وباعت مصر شهر يناير الماضى سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، على 3 شرائح من خلال سندات لأجل 5 أعوام، قيمتها 1.75 مليار دولار، عند سعر فائدة %6.125، وأجل 10 أعوام، قيمتها مليار دولار عند %7.5، ولأجل 30 عامًا قيمتها 1.25 مليار دولار عند %8.5. وتابع أن ردود فعل المستثمرين تسبق عادة دورة اتخاذ القرار، الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، بشأن تصنيف وتقييم الاقتصاد المصرى، وبالتبعية هناك تنبؤات برفع درجة التصنيف الائتمانى، لا سيما مع ظهور تحسن فى مؤشرات الاحتياطى الأجنبى. وقال رامى عرابى، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار فاروس، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر أمرًا متوقعًا منذ البدء فى تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى، واستمرارية خطة الحكومة لضبط الموازنة العامة، والحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد يونيو المقبل. وأضاف أن رفع التصنيف يدل على استجابة السوق للإصلاحات، كما أنه يمكن القول أن مشتريات الأجانب اللافتة بأدوات الدين الحكومية، والسندات الدولارية، والبورصة، منذ قرار تحرير سعر الصرف، تعد خطوة استباقية غير رسمية، لإعادة التصنيف المتوقع أن تجريه المؤسسات العالمية. وأبدى تفاؤله بقدرة السوق المصرية، على استعادة معدلات الاستثمار المباشر، وخلق المزيد من فرص العمل. وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى من العملات الأجنبية لمصر، خلال شهر أبريل ليسجل 28.640 مليار دلاور، مقابل 28.526 مليار دولار نهاية مارس الماضى، بارتفاع قدره 114 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزى، كما شهد سعر الصرف استقرارًا عند مستوى 18 جنيهًا للدولار منذ منتصف شهر مارس. وازدادت ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بتعويم الجنيه، وضمنت الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار. وهبط العائد على سندات اليورو المصرية المستحقة 2025 بحوالى 133 نقطة أساس، خلال هذا العام، لتنزل إلى 6 % مع نهاية الأسبوع الماضى، ليسجل أدنى مستوى منذ حوالى عامين، وهذا التراجع يعادل 4 أمثال الانخفاض الذى شهده متوسط عوائد الديون السيادية فى دول الأسواق الناشئة.