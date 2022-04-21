توقع عدد من العاملين بالسوق الملاحية حدوث زيادة فى أسعار نوالين الشحن، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التى ستبدأ هيئة قناة السويس تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل للعبور من المجرى الملاحي.

وقال العاملون فى القطاع: رغم أن زيادة الهيئة للرسوم تتماشى مع المتغيرات العالمية، إلا أن الخطوط الملاحية ستقوم بتحريك أسعار خدماتها بنسبة مقاربة للزيادة، خاصة أن القناة تعد طريقا مختصرا لها فى نقل البضائع بين آسيا وأوروبا مع التزامن مع ارتفاع أسعار البترول الحالية.

وأعلنت هيئة قناة السويس، الشهر الماضى عن زيادة الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوى لسفن الحاويات العابرة للمجرى والمتجهة جنوبًا، لتصبح 5 إلى %39 بدءًا من الطابق الأول حتى الحادى عشر، على أن تزيد على نسبة الرسوم بواقع %2 على ما بعد الطابق الحادى عشر، بينما السفن الحاويات المتجهة شمالا زادت رسومها لتصبح نسبتها 9 إلى %57.

بداية، قال المهندس وائل قدور خبير النقل وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، إن الخطوط الملاحية تسعى إلى رفع أسعار النوالين بهدف تعظيم مكاسبها، وتحمل تلك الزيادات فى نهاية الأمر على المستهلك وليس بسبب رسوم القناة.

وأضاف أن الخطوط ستتحمل تلك الزيادات فى الرسوم لأنها مجبرة على عبور المجرى الملاحي، توفيرا لتكاليف النقل بين آسيا وأوروبا، فى ظل ارتفاع أسعار البترول متخطية الـ100 دولار للبرميل.

خبير بحرى: ربط رسوم المجرى بعدد الحاويات وليس «الطوابق» يساعد فى جلب مليار دولار سنويا

واقترح عضو مجلس إدارة الهيئة الأسبق أن تعتمد قناة السويس فى تحصيل رسومها على الحاوية الواحدة وليس بنظام طوابق الحاويات بالسفينة، والذى سيحقق ما يقرب من مليار دولار سنويًّا؛ أسوة بقناة بنما.

من جانبه قال أسامة عدلي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة ملاحة الإسكندرية، لـ«المال»، إن تحريك هيئة قناة السويس سعر العبور من المجرى المائي لسفن الحاويات بنسبة تبدأ من 5% لا تستدعي رفع الخطوط رسومها، لأن تلك الزيادة عند توزيعها على الأعداد الكبيرة للحاويات في السفينة الواحدة تعد نسبة غير مؤثرة- على حد وصفه.

وأوضح أن الخطوط واصلت رفع أسعار نوالين الشحن خمس أضعافها منذ العام الماضي؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وليس بدافع رسوم العبور.

ملاحة الإسكندرية: الكيانات العالمية ستغتنم الفرصة بفرض زيادات طفيفة

وتوقّع عدلي عدم رفع الخطوط لأسعار نوالين الشحن في مايو بسبب قرارات هيئة قناة السويس الأخيرة، ولا سيما قد تتجه بعض الخطوط إلى فرض رسوم للوقود مثلًا تحت اسم «علاوة» والتي تعد زيادة طفيفة في تكاليف شحن الحاوية.

مدير توكيل أركاس ببورسعيد: زيادات «الهيئة» متماشية مع الظروف العالمية

وقال أسامة البحراوي، مدير قسم الموارد فرع بورسعيد- توكيل أركاس إيجيبت، إن زيادة الرسوم متماشية مع أسعار النفط العالمية وزيادات النوالين،

مشيرًا إلى أن عدة ممرات ملاحية اتخذت قرار رفع رسومها خلال عام 2022 وعلى رأسها قناة بنما، متوقعًا حدوث زيادة نوالين الشحن قريبًا.

ورسوم الهيئة مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري، وفقًا لتصريحات سابقة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

واتخذت الهيئة تلك الخطوة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن 6 أضعاف أسعار تأجير السفن وأسعار الوقود والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية.