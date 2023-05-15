توقعات بتحرك egx30 في اتجاه صاعد على المدى القريب بالبورصة المصرية

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” مستقر نسبيًا أعلى من مستوى الدعم 17110 نقطة.

وأوضحت أن تمكنه من الارتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يؤدي للتحرك لأعلى باتجاه مستوى 18140 نقطة .

ومن جانب آخر لفتت إلي أن عدم التمكن من التماسك أعلى من 17110 نقطة، سوف يقوده لمزيد من التراجع صوب مستوى 16600 نقطة.

وقالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي لا يزال يحافظ على التداول أعلى منطقة الدعم 17000-17200 نقطة .

ولفتت إلى أن المؤشر في طريقه لاختبار خط الاتجاه الهابط حول 17480 – 17500 نقطة، موضحةً أن الاختبار المؤكد لهذه المستويات يؤدي إلي دفع المؤشر نحو منطقة المقاومة الرئيسية حول 17764 – 18000 نقطة.

ونصحت في الوقت الحالي بالتداول الحذر إلى جانب تفعيل وقف الخسارة إذ انخفض المؤشر إلي دون المستوى 17000 نقطة.

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023، على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47%، عند مستوى 17450 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.29%، مسجلا مستوى 3016 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38% عند 4713 نقطة.