توقعات بتحرك الثلاثيني بين 16800 و 17800 في يونيو

منى عبدالباريتتوقع شركات سمسرة أن تتعافى البورصة المصرية هذا الشهر مستردة جزءا من خسائر الشهر الماضي، والتي تجاوزت 10% للمؤشر الرئيسي، ونحو 76 مليار جنيه لرأس المال السوقي.وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع تحرك المؤشر الرئيسي للسوق صوب مستوى 168

منى عبدالباري

تتوقع شركات سمسرة أن تتعافى البورصة المصرية هذا الشهر مستردة جزءا من خسائر الشهر الماضي، والتي تجاوزت 10% للمؤشر الرئيسي، ونحو 76 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع تحرك المؤشر الرئيسي للسوق صوب مستوى 16800 نقطة، كما رجح اتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 860 نقطة، فيما أوصى باقتناص هذه المستويات والاتجاه نحو البيع.

ورجح الأعصر تحرك سهم جلوبال بين 4.60 و 5.40 جنيه خلال يونيو، عقب خروجه رسميا من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسهم السويدي إليكتريك بين مستويات 190 و 235 جنيها، بعدما تم إدراجه رسميا بمؤشر مورجان ستانلي كبديل على جلوبال.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني قد يتحرك بين مستويات 17300 و17800 هذا الشهر.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الارتفاعات المتوقعة تأتي في إطار حركة السوق الطبيعية عقب التراجعات التي شهدها السوق الفترة الماضية.

وخلال شهر مايو تكبدت البورصة خسائر كبيرة حيث تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 10.28% مغلقا عند 16414 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.94% عند مستوى 843 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند 2138 نقطة خاسرا ما نسبته 7.31%.

وخسر رأس المال السوقى نحو 76 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 930.39 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ 1.006 مليار جنيه فى أبريل.