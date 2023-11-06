توقعات بتحرك البورصة المصرية لاختبار مقاومة 23560 نقطة

توقعت بحوث “نعيم القابضة” تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، لإعادة اختبار مستوى المقاومة 23560 نقطة، وفي حالة نجاحه في تخطيها سوف يدفعهُ نحو 24400 نقطة.

وأوضحت أن هذه الرؤية تظل قائمة ما دام المؤشر أعلى من مستوى 22200 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أنهت تعاملات أمس الأحد 5-11-2023، على ارتفاع جماعي قوي بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.01%، ليغلق عند مستوى 23094 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.33%، عند مستوى 4515 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.2%، عند 6726 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.57 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 200 سهم، ارتفع منها 133 سهما، وتراجع 28 سهما، فيما استقر 39 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و559 مليار جنيه، مقابل تريليون و535 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



