توقعات بتحرك البورصة المصرية باتجاه صاعد نحو مقاومة 18100 – 18145 على المدى القريب

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تتحرك البورصة المصرية على المدى القريب في اتجاه صاعد، نحو منطقة المقاومة 18100 – 18145 نقطة

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 11-6-2026 على صعود في الأداء، تزامنًا مع سيطرة شرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.88%، مسجلا مستوى 17675 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.23%، مسجلا 3660 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.42% عند 5355 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 169 سهما، ارتفع منها 58 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 107 دون تغيير.

بدايةً قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتحرك في نطاق ضيق نسبيًا بالقرب من مستوى المقاومة الأفقية 17750 نقطة .

وأوضحت أن تمكنه من تخطي تلك العقبة بنجاح سوف يفتح له باب للترحك لأعلى باتجاه مستوى المقاومة 18145 نقطة.

فيما على جانب أخر قالت إن كسر مستوى 17300 لأسفل سوف يؤدي للتراجع نحو 16600 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد أنهى جلسة الخميس الماضي عند 17521 نقطة وسط أحجام تداول جيدة.

وأوضحت أن المؤشر يتجه لاختبار منطقة المقاومة الرئيسية 17630 – 18100 نقطة، موصية بالتعامل مع ما يحدث خلال الوقت الحالي على أنهُ حركة عرضية حيث يفضل بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات حتى تأكيد اختراق المقاومة المذكورة .