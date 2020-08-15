توقعات بتحركات المؤشر السبعيني بالبورصة وأهم الأسهم

من المتوقع أن يواصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية EGX70 صعوده الأسبوع الحالي، بدعم تحرك انتقائي لأسهم الملابس الجاهزة والشحن.

بدعم تحرك انتقائي لأسهم الملابس والشحن

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر السبعيني سيتحرك في نطاق 1620 و 1720 نقطة الأسبوع الحالي.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بصعود جماعي للمؤشرات كان الأوفر حظا فيه المؤشر السبعيني بنحو 4% إلى مستوى 1650 نقطة، ثم مؤشر egx100 بنسبة 3.38% منهيا التعاملات عند مستوى 2519 نقطة، بينما صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.17% إلى مستوى 10944 نقطة.

وأشار الأعصر إلى أن هذا الصعود دعمه تحركات انتقائي لأسهم قطاع الملابس الجاهزة، وأبرزها سهمي النصر للملابس والمنسوجات “كابو”، نحو 1.09 جنيه، مقارنة بـ 1 جنيه الخميس الماضي، ودايس للملابس الجاهزة نحو 1.75 جنيه، مقارنة بـ 1.5 جنيه الخميس.

كما لفت أيضا إلى أن حركة انتقائية من أسهم الشحن ستدعم المؤشر وأبرزها القناة للتوكيلات الملاحية نحو 12.25 جنيه، مقابل 11.4 جنيه الخميس الماضي، وسهم العربية المتحدة للشحن نحو 0.73 جنيه، مقارنة بـ 0.68 جنيه الخميس.

وأشار الأعصر إلى أن مؤشر EGX70 يشهد تحركات جيدة منذ بداية العام بدعم تعاملات الأفراد على أسهمه.

ومنذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حقق المؤشر الثلاثيني نسبة ارتفاع إجمالية تجاوز الـ30%، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 21.6%.