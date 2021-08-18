توقعات بتجاوز مبيعات «الكهربائية» 6 ملايين مركبة بنهاية 2021

توقع موقع Cleantech ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية فى العالم بنهاية العام الحالى إلى 6 ملايين مركبة بعد أن صعدت خلال النصف الأول بنسبة %168 لتسجل 2.5 مليون وحدة، مقارنة مع نتائجها خلال نفس الفترة من العام العام الماضى، والتى بلغت 950 ألف سيارة، لتستحوذ المركبات الخضراء على حصة تصل إلى %6.3 من إجمالى تسليمات السيارات بجميع أنواع محركاتها خلال فترة الشهور الستة الأولى من هذا العام.

وأشار إلى أن الوصول إلى تلك التوقعات سيعتمد فى الأساس على عدة عوامل فى مقدمتها تسجيل الأسواق الرئيسية الثلاثة وهى الصين، وأوروبا، والولايات المتحدة شهورًا قياسية فى مبيعاتها، علاوة على تطورات جائحة كورونا، ومدى انتعاش الاقتصاد العالمي، وسرعة حل أزمة نقص الرقائق الالكترونية والتى تعانى منها صناعة السيارات.

وارتفع أداء المركبات الكهربائية بنوعها الهجينة والكهربائية الكاملة خلال شهر يونيو من العام الحالى بنسبة %154 لتقفز إلى 583.5 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال نفس الشهر من 2020، والتى سجلت 229.9 ألف مركبة، لتتمكن من الاستحواذ على حصة %8.7 من سوق السيارات العالمية.

تسلا تتربع على القمة

تربعت «تسلا» على قمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الحالى بعد أن تمكنت من تسليم أكثر من 386.1 ألف سيارة، مقارنة مع 179 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %152 لتهيمن العلامة الأمريكية على حصة تصل إلى %15.2 من إجمالى مبيعات العالم من المركبات الكهربائية.

وحققت «تسلا» طفرة فى إنتاجها من السيارات رغم استمرار أزمة نقص الرقائق الالكترونية وأشباه المواصلات خلال الربع الثانى من العام بنسبة تصل إلى %120 لتقفز إلى 180.3 ألف سيارة، مقارنة مع 82 ألف مركبة منتجة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما تمكنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية من زيادة إيراداتها خلال لتصل إلى 22.2 مليار دولار، مما ساهم فى تحقيقها أول مستوى مليارى من الأرباح فى تاريخها خلال الربع الثانى بقيمة 1.14 مليار دولار.

وبلغت أرباح تسلا من مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 1.58 مليار دولار.

وجاءت العلامة الصينيةSGMW، وهى مشروع مشترك بين سايك موتورز وجنرال موتورز وويلنج الصينية، فى المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للمركبات الكهربائية فى العام خلال النصف الأول هذا العام، بإجمالى 191.5 ألف سيارة، بحصة سوقية %7.5 من الإجمالى العالمى.

وحصلت «فولكس فاجن» الألمانية على المركز الثالث بعد أن سلمت 153.8 ألف مركبة على مدار الشهور الستة الأولى من 2021، بحصة سوقية %6 فيما جاءت «بى واى دي» فى المركز الرابع ببيعها 151.2 ألف سيارة، بحصة سوقية %5.9

أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة الفاخرة «بى إم دبليو» والتى سجلت مبيعات إجمالية خلال النصف الأول من العام الحالى 130.7 ألف سيارة، بحصة سوقية %5.1 تلتها «مرسيدس» ببيعها 103.5 ألف وحدة، بحصة سوقية %4.1

وجاءت «سايك» فى المركز السابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بعد أن نجحت فى تسليم 92.2 ألف مركبة على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %3.6 من الإجمالى العالمي، فيما حصدت «فولفو» على المركز الثامن فى القائمة ببيعها 91.5 ألف مركبة، بحصة سوقية %3.6

واستطاع صانع السيارات الألمانية الرياضية «أودى» حصد المركز التاسع فى القائمة ببيعه 77.9 ألف مركبة، بحصة سوقية %3.1 فيما حلت «رينو» الفرنسية فى المركز العاشر بعد أن باعت 64.8 ألف سيارة كهربائية، بحصة سوقية تصل إلى %2.5 من الإجمالى العالمي.

وأشار الموقع إلى أن العلامات العشر الأكبر مبيعًا للسيارات الكهربائية تمكنت من الاستحواذ على حصة تتجاوز نصف إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية فى جميع دول العالم، بنسبة تصل إل %57.6 فيما بلغت باقى حصص العلامات التجارية الأخرى 42.4 %.

حافظت «تسلا موديل 3» على المركز الأول فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى بعد أن سلمت 243.7 ألف سيارة، بحصة سوقية %9.6 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية فى جميع دول العالم.

وجاءت سيارة «ويلينج هوند جانج مينى» فى المركز الثانى بعد نجحها فى تسليم 181.8 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية %7.1 وتلاتها «تسلا موديل Y» ببيعها 138.4 ألف وحدة، بحصة سوقية %5.4.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب «بى واى دى هان» بتسليمها 36.7 ألف وحدة، بحصة سوقية %1.5 من المبيعات العالمية، فما حصدت «فولكس فاجن ID.4» المركز الخامس فى القائمة بتمكنها من بيع 38.5 ألف وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، لتستحوذ على حصة تمثل %1.5 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم.

أما المركز السادس فجاء من نصيب السيارة الصغيرة «GW ORA Black Cat» بعد أن سجلت مبيعاتها على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2021 ما يقرب من 32 ألف سيارة، بحصة سوقية %1.3 فيما جاءت رينو زوى فى المركز السابع بمبيعات تصل إلى 31.4 ألف مركبة، وبحصة سوقية %1.2.

هيونداى كونا بالمركز الثامن

أظهرت الإحصائيات احتلال سيارات «هيونداى كونا» المركز الثامن فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى جميع الأسواق العالمية خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بعد أن تمكنت من تسليم وبيع 31.2 ألف وحدة، بحصة سوقية تصل إلى %1.2 من الإجمالى العالمي.

وحلت «فولكس فاجن I.D3» المركز التاسع فى القائمة بعد أن سلمت 31.1 ألف مركبة، بحصة سوقية %1.2 فيما جاءت «GAC Aion S» فى المركز العاشر بتسليمها 30.4 ألف سيارة، بحصة سوقية %1.2.