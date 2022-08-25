توقعات بتجاوز قيمة مبيعات مجموعة سامسونج 299 مليار دولار هذا العام

أظهر تقرير اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يتخطى إجمالي المبيعات لمجموعة سامسونج لأول مرة حاجز 400 تريليون وون (299.2 مليار دولار) هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وقال معهد “كوريا CXO” لتحليل الأعمال إنه من المتوقع أن تحقق مجموعة سامسونج 400 تريليون وون في إجمالي مبيعاتها بفضل نمو شركة سامسونج للإلكترونيات التابعة لها، استنادا إلى تحليل التغيير في مبيعات المجموعة منذ عام 2010 والأداء في النصف الأول من هذا العام.

وأفاد بأن إجمالي مبيعات المجموعة سجل أكثر من 300 تريليون وون للمرة الأولى في عام 2012، ثم شهد التقلبات المتكررة واستمرت في النمو خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة ما يقرب من 378.7 تريليون وون كأعلى مستوى له على الإطلاق، ووصل إجمالي أرباحها التشغيلية إلى حوالي 41 تريليون وون.

وقدر المعهد إجمالي المبيعات لـ 16 شركة تابعة للمجموعة شكلت حوالي 95% من إجمالي المبيعات العام الماضي، بـ 199.8 تريليون وون خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة قدرها 35 تريليون وون عن نفس الفترة من العام السابق.

وشكلت مبيعات شركة سامسونج للإلكترونيات 115.4 تريليون وون من إجمالي مبيعات المجموعة في النصف الأول بزيادة قدرها 24 تريليون وون عن العام الذي سبقه.

وشهدت معظم الشركات التابعة للمجموعة باستثناء سامسونج للإلكترونيات زيادة مبيعاتها في النصف الأول مقارنة مع العام الماضي.