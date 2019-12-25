توقعات بتجاوز الإنفاق الإلكتروني في بريطانيا مليار إسترليني خلال الكريسماس

من المتوقع أن ينفق المتسوقون في بريطانيا أكثر من مليار جنيه إسترليني في أعياد الكريسماس ، بعدما خفضت متاجر التجزئة الأسعار عشية الاحتفالات، وفقا لما نشرته صحيفة “جارديان” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أعداد الأشخاص الذين يزورون المناطق والمراكز التجارية، انخفض بنسبة 8% بحلول منتصف أمس 24 ديسمبر، قياسا بالعام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن “سبرينجبورد،” الشركة الرائدة المتخصصة في تزويد بيانات المستهلك.

وقالت دياني ويرلي، المسئولة في “سبرينجبورد” في تصريحات لها، تفاجأت بنطاق هذا الانخفاض، والأرجح أن ثمة مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا الانخفاض، من بينها تراجع ثقة المستهلك، والتحول إلى التسوق الإلكتروني والعزوف الكبير عن شراء السلع والمنتجات غير الضرورية.

وعلاوة على ذلك أسهمت مناسبة “البلاك فرايدي” التي تأتي عادة أواخر نوفمبر، أيضا في تغيير أنماط التسوق.

وتابعت ويرلي، مناسبة البلاك فرايدي وما شهدته من مبيعات قوية قادت بالفعل إلى تقليل الزخم في الأسواق خلال أعياد الكريسماس، وثمة تغيير حقيقي في أعياد الكريسماس .

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتسوقين إلكترونيا عشية أعياد الميلاد قرابة 7.3 مليون شخص، ليصل إجمالي ما ينققوه إلى 734 مليون جنيه إسترليني، قياسا بـ 850 في المتاجر التقليدية، وفقا للأرقام الصادرة عن مركز بحوث التجزئة.

وستكون التخفيضات أكبر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، في أعقاب انخفاض عدد المتسوقين في الأيام النهائية قبيل أعياد الكريسماس.