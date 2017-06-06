توقعات بتأجيل مناقشة تيران وصنافير بسبب عمرة النواب

ياسمين فواز:

استبعد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو ائتلاف”دعم مصر” مناقشة الائتلاف لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية” تيران وصنافير” 13 يونيو الجارى، مؤكدا أن ما صدر من قيادات الائتلاف مجرد تصريحات في وسائل الاعلام ولم يتم إبلاغ الاعضاء باي مناقشات حتى الآن.

وأشار عضو ائتلاف “دعم مصر” في تصريحاته ل”المال” أن في حال صحة تلك التصريحات فان مناقشات الاتفاقية لن يحضرها اغلب الاعضاء بسبب ظروف سفر بعضهم إلى العمرة او انشغالهم بمشاكل دوائرهم والصيام، متوقعا مناقشة الاتفاقية الشهر القادم وليس الحالي.

ونوه زين الدين بأن هناك مؤشرات قوية لمد دور الانعقاد الحالي بسبب تكدس أجندة البرلمان، مضيفا أن ذلك يمنح متسعا من الوقت لمناقشة الاتفاقية حال تأجيلها الشهر الجارى.

وتداولت تصريحات لقيادات بائتلاف دعم مصر عن الشروع في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير الأسبوع المقبل بالتزامن مع الجلسة العامة المقبلة، استعدادا لمناقشتها داخل مجلس النواب.