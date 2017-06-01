توقعات بتأجيل ترامب نقل سفارته من تل أبيب للقدس

سكاي نيوز عربية نشرت سكاي نيوز عربية أن مسئولين أميركيين ومصدرا دبلوماسيا، توقعوا أن يؤجل الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. يأتي ذلك رغم تعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية باتخاذ…

سكاي نيوز عربية

نشرت سكاي نيوز عربية أن مسئولين أميركيين ومصدرا دبلوماسيا، توقعوا أن يؤجل الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

يأتي ذلك رغم تعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية باتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وذكرت المصادر أنه “من المرجح أن يواصل ترامب سياسة سابقيه في الرئاسة بتوقيع وثيقة، تؤجل لمدة 6 أشهر تطبيق قانون صادر عام 1995 يقضي بنقل السفارة إلى القدس”.

ويلزم القانون ترامب باتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة، لكن مسؤولا أميركيا طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ”رويترز” إن ترامب لم يتخذ قرارا رسميا بعد، ومن المتوقع أن يجدد تأجيل تطبيق القانون.

وستعقد خطوة نقل السفارة في حال اتخاذها، جهود ترامب لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن إدارته تنوي توضيح أن ترامب لا يزال ملتزما بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2016، إلا أن الإدارة لن تضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ الخطوة بحسب ما قاله مسؤولون.