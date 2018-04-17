توقعات ببيع 98.8 مليون سيارة بالسوق العالمى في نهاية 2018

شريف عيسى توقعت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات نمو المبيعات العالمية بنسبة تصل إلى 4%، لتسجل 98.8 مليون سيارة بنهاية 2018، مقارنه بالمبيعات كافة دول العام خلال العام الماضى والتى سجلت 94.9 مليون وحدة. وذكرت F2M أن المبيعات العالمية من السيارات الملاكى قد بلغ

شريف عيسى

توقعت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات نمو المبيعات العالمية بنسبة تصل إلى 4%، لتسجل 98.8 مليون سيارة بنهاية 2018، مقارنه بالمبيعات كافة دول العام خلال العام الماضى والتى سجلت 94.9 مليون وحدة.



وذكرت F2M أن المبيعات العالمية من السيارات الملاكى قد بلغت خلال شهرين يناير وفبراير من العام الجارى ما يقرب من 14.4 مليون سيارة، بنمو بلغ 3.4%.

وتجدر الإشارة إلى مبيعات السيارات فى العالم بلغت فى شهر يناير 7.8 مليون سيارة، بنمو 6.4%، فيما تراجعت المبيعات الإجمالية فى فبراير بـ 1.1%، مسجلة 6.7 مليون وحدة.

واستمر تصدر تويوتا اليابانية لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، بعدما تمكنت من بيع 1.4 مليون سيارة بمعدل نمو 2.9%، عن العام الماضى، وجاءت فولكس فاجن فى المرتبة الثانية بإجمالى 1.1 مليون سيارة بنمو 4.1%.

وحصدت فورد الأمريكية المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال تلك الفترة بإجمالى 841.2 ألف سيارة، بتراجع فى معدلات أداءها 5.5%، فيما اقتنصت نيسان اليابانية المركز الرابع بإجمالى 807.1 ألف سيارة، بنمو 3.9%، وحافظت هوندا على ترتيبها فى المركز الخامس بإجمالى 753.3 ألف سيارة بنمو قدر بـ 3.2%.

ويرصد الجدول التالى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال يناير وفبراير من العام الجارى :

الترتيب العلامة التجارية حجم المبيعات معدل التغير% 1 تويوتا 1,358,225 2.9% 2 فولكس فاجن 1,090,529 4.1% 3 فورد 841,207 -5.5% 4 نيسان 807,078 3.9% 5 هوندا 753,096 3.2% 6 هيونداى 643,284 -1.4% 7 شيفورليه 591,127 1.0% 8 كيا 424,172 3.8% 9 رينو 398,370 8.0% 10 مرسيدس 404,921 8.4%

المصدر : فوكس 2 موف