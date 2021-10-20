توقعات ببدء رحلات العمرة للمصريين خلال شهر «رجب»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اعتبارا من يوم الأحد، وذلك للحاصلين على جرعتى لقاح كورونا (كوفيد-19)، كما صدرت الموافقة للسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى كل الأوقات بجميع أروقة المسجد.

كما أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للعمرة والصلاة فى المسجد الحرام للمحصنين بجرعتين الحاصلين على تصريح من تطبيق «توكلنا».

الغمرى: 35 إلى %60 ارتفاعا فى الأسعار وفرق النسبة مرتبط بالضوابط

وقال علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس شركة «إيماج فوياج» للسياحة، إن الإجراءات الأخيرة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية تبشر بالخير لاقتراب موعد فتح رحلات العمرة لمصر.

وأضاف الغمرى فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المتوقع بدء رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال شهر رجب «المقبل» المقبل، مطالباً بضرورة فتح حركة الطيران المباشر بين مصر والسعودية.

علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس شركة «إيماج فوياج» للسياحة

وكانت المملكة العربية السعودية، سمحت منذ أوائل شهر أغسطس الماضى، باستقبال المعتمرين من خارج المملكة، مع العلم بأن هناك 33 دولة من بينهم مصر محرومون من أداء العمرة حتى الآن، بسبب الوضع الوبائى لفيروس كورونا.

وتوقع الغمرى، أن تشهد أسعار رحلات العمرة للموسم الحالى ارتفاعا بنسبة تتراوح من 35 إلى %60، مشيراً إلى أن فرق النسبة مرتبط بالضوابط التى سوف تصدر من قبل المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار رحلات العمرة للمستوى الاقتصادى تراوحت ما بين 13 إلى 18 ألف جنيه خلال عام 2019 أما مستوى 5 نجوم، فالأسعار بدأت من 20 ألفا.

يشار إلى أن إجمالى المشاركين فى مناسك العمرة حول العالم خلال عام 2019 بلغ نحو 19 مليونا، لكن المملكة علقت أداء المناسك فى مارس 2020 فى إطار إجراءاتها للحد من انتشار وباء كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية كانت قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلى يوميا، لراغبى أداء مناسك العمرة لموسم 1443هـ، والصلاة فى المسجد الحرام، اعتبارا من أول أكتوبر الجارى.