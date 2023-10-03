توقعات ببدء المركزي الكوري خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث في 2024

توقع مراقبون أن يبدأ بنك كوريا المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيسي في الربع الثالث من العام المقبل بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب.

وقال كيم جي-مان، كبير المحللين في شركة سامسونج للأوراق المالية، في تقرير، إنه كان من المتوقع في البداية أن يبدأ بنك كوريا المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيسي في أوائل العام المقبل، ولكن من المتوقع الآن أن تبدأ دورة خفض الفائدة في وقت أبعد من ذلك.

وفي أغسطس، حافظ بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.5% للمرة الخامسة على التوالي بعد سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وعزا كيم التأخير المحتمل في خفض سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي إلى وضع التضخم الصعب محليا وسياسة التشديد النقدي الأمريكي والتي من المرجح أن تبقي سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي “أعلى لفترة أطول”.

وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للإقراض دون تغيير عند ما بين 5.25% و5.50%، لكنه أثار إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لخفض التضخم إلى هدفه عند 2%.

وقال كيم: “لا يمكننا أن نستبعد إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع إضافي لأسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، وسترتفع الزيادة في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية حتما إلى 4% بحلول نهاية هذا العام”.

وقال كيم “من المرجح ألا ينخفض معدل الزيادة في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عن 3% في النصف الأول من العام المقبل، كما سينخفض معدل التضخم الأساسي ولكن بوتيرة بطيئة”.