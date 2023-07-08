توقعات بانكماش أرباح سامسونج إلى 461 مليون دولار خلال الربع الثانى

أظهرت بيانات أولية صادرة من شركة سامسونج للإلكترونيات أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني تراجعت بنحو 96% على أساس سنوي، مع استمرار زيادة المعروض من الرقائق وبطء الطلب، بحسب وكالة يونهاب.

وقدرت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم أرباحها من أبريل إلى يونيو بنحو 600 مليار وون (461.2 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض كبير عن 14.1 تريليون وون قبل عام.

وقالت الشركة إنه من المرجح انخفاض المبيعات بنسبة 22.3% لتصل إلى 60 تريليون وون من 77.2 تريليون وون في العام السابق. لم تكن بيانات صافي الأرباح متاحة.

ولم يقدم عملاق التكنولوجيا نتائج كل قسم أعمال وسيصدر تقرير أرباحه النهائي في أواخر هذا الشهر.

من المتوقع أن يتكبد قسم حلول الأجهزة في سامسونج الذي يشرف على أعمال الرقائق، خسائر بنحو 3 – 4 تريليونات وون، وفقا لتقديرات المحللين. إذا تحققت التقديرات، فسيكون هذا بمثابة الربع الثاني على التوالي من الخسائر للقسم.

خلال الفترة من يناير إلى مارس، أعلنت شركة سامسونج عن أول خسارة مالية لها منذ 14 عاما حيث تضخم مخزون الرقائق بشكل كبير وسط انخفاض الطلب العالمي. قبل ذلك، سجلت أعمال الرقائق لـ سامسونج خسائر في الربع الأول من عام 2009.

توقعت شركة الرقائق أن يتقلص سوق الرقائق العالمية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 563 مليار دولار هذا العام، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب، وحذرت من استمرار الظروف الصعبة على مدار العام.