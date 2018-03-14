توقعات بانضمام الشرقية للدخان لمؤشر فوتسي

منى عبدالباريتوقع بنك "استثمار فاروس"، إدراج سهم "الشرقية للدخان" بمؤشر فوتسي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على مستوى الأسواق الناشئة، بدءًا من الخميس، مع ترجيحات بتحقيق السهم قيم تداولات قيمتها 50 مليون دولار، عقب فترة وجيزة من انضمام السهم لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.يشار إلى أن س

منى عبدالباري

توقع بنك “استثمار فاروس”، إدراج سهم “الشرقية للدخان” بمؤشر فوتسي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على مستوى الأسواق الناشئة، بدءًا من الخميس، مع ترجيحات بتحقيق السهم قيم تداولات قيمتها 50 مليون دولار، عقب فترة وجيزة من انضمام السهم لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

يشار إلى أن سهم الشرقية للدخان شهد ارتفاعات نسبتها 35%، منذ مطلع العام من 449 وحتى 604 جنيهات، بختام تداولات أمس الثلاثاء.

ورجح بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم إدراج سهم القابضة المصرية الكويتية على المؤشر، وسط توقعات بقيم تداولات إجمالية 15 مليون دولار.

وارتفع سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 20% خلال نفس الفترة من 0.85 دولار مطلع العام، إلى 1.02 دولار حتى ختام تداولات أمس.

كانت الشرقية للدخان انضمت مؤخرا لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، بعدما تمكنت من إزاحة سهم المجموعة المالية هيرميس، في ضوء قوة ملاءتها المالية وتستهدف زيادة أرباحها 132% العام المالي المقبل.

ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، أطلق عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.