توقعات بانخفاض مبيعات سيارات الركوب في الصين

من المتوقع انخفاض مبيعات سيارات الركاب في الصين لشهر يونيو بنسبة 5.9% مقارنة بالزيادة التي حقّقها القطاع بعد انتهاء إغلاق كورونا العام الماضي، في ظل استمرار تعثر النشاط بأكبر سوق للسيارات حول العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

قدّرت جمعية سيارات الركاب أن مبيعات السيارات بالتجزئة لشهر يونيو ستبلغ نحو 1.83 مليون وحدة، مقارنة مع 1.94 مليون في الشهر نفسه في 2022، ولا تزال تتفوق على مبيعات العام بأكمله في أسواق مثل المملكة المتحدة وكندا، يرجع الانخفاض النسبي إلى الارتفاع الكبير في معدل المبيعات الذي تَحقَّق العام السابق، عندما أُطلقَ العنان للطلب المكبوت بعد انتهاء إغلاق شنغهاي في مايو 2022، وفقاً للجمعية.

حملة لتنشيط مبيعات سيارات الركوب

تراجعت المبيعات في الصين على أساس سنوي حتى أبريل، ففي خلال الفترة نفسها من العام الماضي صعدت عمليات التسليم بصورة ملحوظة مقارنة بالطلب المتعثر بسبب فيروس كوفيد في العام السابق له، عندما أثّرَت قيود الجائحة في المشتريات الجديدة.

عموماً، نمَت عمليات تسليم السيارات بنسبة 4.2% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بسنة 2022، وهي زيادة متواضعة بالنظر إلى أن حرب الأسعار أدّت إلى خفض تكلفة بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 40%.

ولتعزيز صناعة السيارات واعتماد السيارات الكهربائية، أطلقت بكين حملة مدتها ستة أشهر لتنشيط مبيعات السيارات، وترويج المركبات الكهربائية في المناطق الريفية، كما مدّدَت الإعفاء الضريبي لشراء السيارات النظيفة حتى عام 2027.