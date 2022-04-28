توقعات بانخفاض مبيعات السيارات الأمريكية في أبريل نتيجة نقص المخزون وارتفاع سعر الفائدة

من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في أبريل الجاري، حيث أدى انخفاض المخزونات وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الأسعار وسط ارتفاع الطلب ، حسبما أفادت شركتا “جيه.دي.باور” و”إل إم سي أوتوموتيف” العاملتين في مجال الاستشارات.

قد تنخفض مبيعات التجزئة الأمريكية للسيارات الجديدة في أبريل بنسبة 23.8٪ إلى 1.1 مليون وحدة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن “جيه.دي.باور” و”إل إم سي أوتوموتيف” أمس الأربعاء.

قال توماس كينج ، رئيس قسم البيانات والتحليلات في “جي دي باور” إن الطلب لا يزال قوياً ، ولكن مع وجود أقل من 900000 وحدة في المخزون لدى الوكلاء ، سيكون حجم المبيعات أقل بكثير من مستويات العام الماضي.

تضرر قطاع السيارات بشدة من مشكلات التوريد ، حيث عرقل الإنتاج لأكثر من عام بسبب النقص العالمي في المكونات الإلكترونية واختناقات الإمداد بسبب الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين والحرب في أوكرانيا.

كما تتوقع شركة الأبحاث “كوكس أوتوموتيف” أن ينخفض حجم مبيعات أبريل بنسبة 1.7٪ عن مارس بسبب شح المخزونات وتضيف أن الظروف لن تتحسن على الأرجح في عام 2022.

وقال تشارلي تشسبرو ، كبير الخبراء الاقتصاديين في “كوكس أوتوموتيف”، في بيان: “نتوقع أن تتحسن أحجام الإنتاج في النصف الثاني من العام ، لكن تلبية الطلبات الحالية قد لا يسمح بتراكم مخزون الوكلاء بأي طريقة ملحوظة”.

وقالت “جيه.دي.باور” و”إل إم سي أوتوموتيف” إن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل أيضًا تهديدًا لأسعار المعاملات الحالية، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الفائدة على القروض في أبريل بمقدار 33 نقطة أساس عن العام الماضي إلى 4.61٪.

وأضافتا أيضا أن التوقعات العالمية لمبيعات السيارات الخفيفة تراجعت الآن إلى 81.7 مليون وحدة في عام 2022 ، بانخفاض 900 ألف وحدة عن الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة لشهر أبريل 2022 ، بما في ذلك معاملات البيع بالتجزئة وغير البيع بالتجزئة ، إلى 1.2 مليون وحدة ، بانخفاض قدره 21.5٪ عن العام الماضي.