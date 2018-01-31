توقعات بانخفاض فائدة السندات الدولارية خلال الطرح الحكومى المقبل

❏ الدسوقى: شهية المخاطرة وحالة السوق تحدد السعر ❏ عضو خطة البرلمان: الطروحات الخارجية تغرق مصر فى بحر الظلمات!!مها أبوودنتوقع محللون تحسن أسعار الفائدة على الطرح الدولارى الحكومى المقبل، فى ظل تطور أداء الاقتصاد الوطنى، وتغير نظرة المؤسسات الدولية إليه، وتحسن التصنيف الائتمانى المصرى خلال

❏ الدسوقى: شهية المخاطرة وحالة السوق تحدد السعر

❏ عضو خطة البرلمان: الطروحات الخارجية تغرق مصر فى بحر الظلمات!!

مها أبوودن

توقع محللون تحسن أسعار الفائدة على الطرح الدولارى الحكومى المقبل، فى ظل تطور أداء الاقتصاد الوطنى، وتغير نظرة المؤسسات الدولية إليه، وتحسن التصنيف الائتمانى المصرى خلال الأسابيع الأخيرة، فضلا عن وجود مؤشرات تؤكد انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الماضى، وهو السبب الرئيسى لاختيار توقيت الربع الأول من العام الحالى لإجراء الطرح.

فى المقابل رفض عضو فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التوجه الحكومى نحو الطروحات الخارجية؛ بسبب حساسية معدلات الدين الخارجى خلال الفترة الأخيرة.

وترتب الحكومة لطرح شريحة من السندات الدولارية فى الأسواق الدولية، تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارا ت دولار، وانفردت «المال» بنشر التحالف الفائز بإدارة الطرح الدولارى، وضم 5 بنوك، وهى: إتش إس بى سى، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك، وجى بى مورجان، وأبوظبى الوطنى.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تتوقع انخفاض أسعار الفائدة فى الطرح المقبل إلى معدلات أقل من تلك التى طرحت بها الحكومة طرحيها السابقين خلال عام 2017.

كانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولار خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين دوليين، أولهما تم فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار، والثانى فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، بآجال 5 و10 و30 عاما.

وأشار المصدر إلى أن تحسن وضعية الاقتصاد الوطنى هى السبب الرئيسى فى توقع الوزارة لانخفاض أسعار الفائدة، لاسيما بعد إشادة عدد من المؤسسات الدولية، على رأسها مؤسسة «فيتش» بحالة الاقتصاد وتحسن التصنيف الائتمانى.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد أكد أن الفائدة على السندات الحكومية فئة «الخمس سنوات» انخفضت من 6 نقاط وثمن إلى %4.8، وفئة «العشر سنوات» انخفضت من %7.5 إلى %5.8، كما انخفضت فائدة السندات فئة الـ30 سنة من %8.5 إلى %7.8، خلال الفترة من يناير الماضى حتى نوفمبر الماضى.

من جانبها، قالت ريهام الدسوقى كبير الباحثين ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن أسعار الفائدة ستتحسن خلال الطرح الدولارى المقبل، ولكن تحديدها على وجه الدقة أو التوقع القريب منها يعتمد على عدة عوامل.

وأضافت «ريهام» أن العوامل التى تحدد أسعار الفائدة يتقدمها شهية المخاطرة، وهل من الممكن أن تحدث أى تقلبات مالية فى الأسواق وقت الطرح، كما أن تزامن الطرح مع أى إجراء جديد من الإجراءات الإصلاحية قد يؤدى إلى مزيد من التحسن.

وأكدت أن تحديد سعر الفائدة يعتمد فى المقام الأول على إرشادات تحالف البنوك الفائز بإدارة الطرح؛ لأن اختياره للتوقيت يعتمد على دراسته المستوفاة للأسواق.

وعلى الجانب الآخر، رفض طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اللجوء للطروحات الخارجية بشكل أو بآخر، خصوصا أن الحكومة تتوجه حاليًّا للطرح من أجل إهلاك ديون أخرى، وهو ما يُغرق مصر فى بحر من ظلمات الديون.

وقال خليل إن التوجه الحكومى نحو إهلاك الديون بالاستدانة مرة أخرى، يعكس عجزها عن سداد ديونها، كما أن لجوئها لتمويل المشروعات عن طريق الاقتراض لا ينعكس على المواطن، فمعظم المشروعات الحالية غير ذات جدوى للمواطن المصرى.

وأضاف أن معدلات الدين الخارجى حاليا مرتفعة للغاية، إذ إن آخر رقم معلن له يبلغ 81 مليار دولار، وهناك أنباء عن تخطى الدين حجم الـ100 مليار دولار، مضيفًا أن هناك عدم شفافية فى إفصاح الحكومة عن حجم الدين الحقيقى على ما يبدو، ولكن يبقى المعدل خطر فى حد ذاته.

ونشرت «المال» فى إطار متابعتها لعملية الطرح أن البنوك الخمسة التى تأهلت كتحالف لإدارة الطرح، كان من بينها 3 بنوك قدمت أعلى عروض فنية، كما تم استبعاد أحد البنوك التى حصلت على أعلى تقييم فنى، لأن عرضه المالى كان مرتفعًا جدًا.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لـ«المال» فى وقت سابق، إن التقييم استهدف الحصول على أفضل العروض المالية والفنية، وتكلفة الإدارة التى تنخفض هذه المرة لأقل من نصف تكلفة الطرح السابق، ما يعكس اهتمامًا وتنافسًا كبيرًا من جانب البنوك للفوز بالمناقصة، واقتناص الفرصة.

وأضاف «كجوك» أن هناك معايير عدة يتم على أساسها تقييم العروض الفنية، من بينها سابقة التعامل مع الحكومة، وتعتبر شرطًا لقبول العرض الفنى.