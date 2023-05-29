توقعات بانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 قرب 2200 جنيه مع تدفق المعدن من الخارج

مازال التذبذب يسيطر على تحركات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 29-5-2023 في سوق الصاغة مطلع التداولات الأسبوعية بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

ومازال سعر الذهب في مصر يتم تداوله في نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع لتظل التداولات مستقرة لكن السعر بدأ الهبوط اليوم لمستوى 2340 جنيها للجرام عيار 21 يأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على أسعار الأونصة عالميا بالإضافة إلى ترقب الأسواق للأوضاع في السوق المصرية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في المحافظات اليوم الإثنين 2340 جنيها للجرام غير شامل المصنعية الخاصة بالمشغولات.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1997 حنيها للجرام بدون مصنعية.

اما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فقد شهد تراجعا عند مستويات 18720 جنيها.

شهد الذهب تراجعا طفيفا منذ نهاية الأسبوع الماضي ليفقد على مدار يومين 45 جنيها للجرام مع استمرار التحركات الحذرة في أسواق الذهب المحلية لتعكس الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وتداوله تحت مستوى 1950 دولار للأونصة.

وقد يستمر الحذر في أسواق الذهب هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب ومن ثم التأثير على الذهب في مصر

في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.

مبادرة السماح بدخول واردات الذهب بدون رسوم جمركية ستعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق المحلية وهو ما قد يدفع الأسعار إلى التراجع خلال أشهر الصيف بشرط بقاء الأوضاع الحالية في الاقتصاد دون تغير.

وتسعى الحكومة المصرية لعقد صفقات متعددة بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل، وذلك قبل مراجعة صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه الأخير مع الحكومة المصرية لضخ 3 مليارات دولار حصلت مصر منه على أول شريحة.

كما تسعى الحكومة إلى بيع أصول تشمل بنوكا ومحطات كهرباء وشركات أخري للعمل على توفير سيولة دولارية لمواجهة التمويل المطلوب من الحكومة، في ظل الأزمة التي بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

ويتم تداول الذهب في نطاق ضيق مع بداية تداولات الأسبوع ليستقر تحت مستوى 1950 دولارا للأونصة، وذلك مع تزايد الضغط السلبي على المعدن النفيس بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي بالإضافة إلى التخوفات من استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الذهب عالميا

واستقرت تداولات الذهب الفوري اليوم لتسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% وتتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند 1944 دولارا للأونصة، بعد انخفاض خلال ثلاثة أسابيع متتالية دفع الذهب لتسجيل أدنى مستوياته منذ 9 أسابيع عند 1936 دولارا للأونصة يوم الجمعة الماضية.

منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولارا للأونصة فقد أكثر من 130 دولارا وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار.