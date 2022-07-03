توقعات بانخفاض المعروض من طرازات «هافال»

توقع عدد من موزعى السيارات أن تشهد الكميات المعروضة من طرازات العلامة الصينية «هافال» انخفاضًا داخل السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، على خلفية تراجع إجمالى الحصص المستوردة والموردة من جانب وكيلها المحلى.

أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«هافال» إن الوكيل المحلى أبلغ بعض موزعيه عن اعتزامه بتخفيض الكميات التى سيتم تسليمها من طرازات العلامة الصينية على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وعدم قدرة الشركات المحلية على جلب أى شحنات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف الموزع، الذى رفض ذكر اسمه، أن سوق السيارات بدأت تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة والموردة من مختلف ماركات السيارات “المستوردة”، بنسب تصل إلى %80 ما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، خاصة حدوث موجة من الزيادات السعرية المتتالية على مختلف الطرازات المطروحة محليًا؛ قائلًا: «هناك شريحة كبيرة من المستهلكين فقدت القدرة على مركبة جديدة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية».

وأشار إلى أن شركته قررت تأجيل المشروعات والخطط التوسعية التى كانت تنفذها من إقامة فروع أو صالات عرض جديدة، بهدف ترشيد النفقات خلال الوقت الراهن، خاصة مع تراجع حركة المبيعات بنسب تصل إلى %70، فضلًا عن نقص أعداد الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين.

وتابع: إن الفترة الحالية تعتبر الأسوأ على سوق السيارات منذ سنوات طويلة، خاصة مع ارتفاع حدة الضبابية وعدم وضوح الرؤية حول مدى عودة أنشطة القطاع من جديد، إضافة إلى انتظام أعمال الاستيراد والتوريدات من قبل الشركات العالمية.

وتوقع أن تشهد مبيعات السيارات انكماشًا حادًا خلال النصف الثانى من 2022، على خلفية استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التى امتدت لأكثر شهرين.

ويتوافر طرازان فقط من العلامة الصينية «هافال» داخل السوق المحلية؛ هما «جوليون، وH6».

وينتمى طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 150 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «أوتوماتيك».

أما طراز «هافال H6» فينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعى السرعات «أوتوماتيك».

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة الصينية «هافال» نحو 807 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.