توقعات بانخفاض الإشغالات لأكثر من 80% مع استمرار تراجع أعداد المصطافين بمطروح

لا تزال حركة الزائرين والمصطافين لعدد من المناطق بمطروح تشهد تراجعاً ملحوظاً، خلال الأيام الأخيرة، من الموسم الصيفى الحالى للمحافظة، كما أشار تجار وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح.

واعتبر البعض أن عدد من القطاعات تضررت سلباً فى دخولها نتيجة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا والإجراءات الأحترازية التى تم اتخاذها، إلا أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وقدر البعض نسب التراجع فى الإقبال من المواطنين على تأجير الشقق والوحدات السكنية من المواطنين المصطافين ، بنسب تزيد عن8٠٪، ما انعكس على أسعار الإيجارات الخاصة بتلك الشقق المفروشة .

وقال أنور يونس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إن تراجع زائرى المحافظة خلال الموسم الصيفى هذا العام، انعكست على العديد من الأنشطة .

وأضاف أن معظم الناس تضررت سلبياً فى دخولها نتيجة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الصحة .

وأكد رحيم على أن نسبة كبيرة من سكان مطروح تعتمد على الأنشطة الموسمية المتعلقة بفصل الصيف فى محالها التجارية .

واعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن أبرز الأنشطة التى تأثرت هى كل ما يتعلق بالمصيف من مطاعم وكافتيريات، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالزوار والحركة فى فصل الصيف .

وأضاف رحيم أن الفترة القليلة الماضية تشهد بعض الزائرين لكنها تظل أعداد منخفضة وتقل عن الأعداد مقارنة بموسم الصيف الماضى .

إلغاء الحجوزات الخاصة ببعض الشقق والوحدات المصيفية

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، على أن عن أنه تم الغاء الحجوزات الخاصة ببعض الشقق والوحدات المصيفية التى كان تم الاتفاق عليها ، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الملاك تعاونوا مع المستأجرين لرد أموالهم نتيجة الأوضاع الحالية.

ويرى البعض أن استمرار إغلاق الشواطئ العامة من أهم عوامل واسباب هذا التراجع ، فضلاً عن التداعيات الحالية لانتشار جائحة فيروس كورونا والتى تعد من العوامل المؤثرة ، لافتين إلى أن بعض أصحاب الوحدات لم يقوموا بأعمال الصيانة لتجهيز الوحدات الخاصة بهم هذا العام نتيجة تلك الظروف.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقد قبل أيام اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالى 2020/2021 فى قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات ، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومديرى المديريات والادارات المعنية .

حيث ناقش محافظ مطروح عدد من المشروعات المقترحة فى قطاع تطوير العشوائيات والاسواق وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضارى لائق للمواطنين وفقا للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الغاز والصرف شبكة مياه الشرب، واستبدال شبكة كابلات الكهرباء الهوائية بأرضية بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف ، حيث من المقترح تطوير 5 مناطق بمدينة مرسى مطروح ومنها عزبة السلام ، العجارمة ، العزبة الغربية ، المغاربة ، وعزبة كفر الشيخ ، بالإضافة الى مناقشة الحاجة إلى إقامة وتطوير عدد من الاسواق منها مقترح اقامة سوق حضارى بمنطقة الكيلو 7 ومنطقة الكيلو 4 ،وتطوير سوق علم الروم وذلك لخدمة أهالى المنطقة وللقضاء على الاسواق العشوائية وتوفير مكان مستقر للباعة

كما تم مناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة فى قطاع مياه الشرب والطرق ، بالاضافة الى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على جهود التنفيذ والاسراع فى انهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية .

ومن جانبه أكد سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن الأعداد التى تزور المدينة من المصطافين لا تزال بسيطة .

وأضاف أن الموسم الصيفى كان مصدر الزرق للكثيرين فى المحافظة على مدار العام ، متسائلاً ماذا يمكن أن يحقق عمل 15 يوم فقط فى شهر أغسطس من دخل ؟.

وقدر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، نسبة الأشغالات بالشقق السكنية التى تم تأجيرها هذا الموسم الصيفى بأقل من 15% من الوحدات .

ولفت إلى أن بعض أصحاب الوحدات قاموا بتخفيض الإيجارات نتيجة التراجع فى الطلب ، والرغبة فى تأجيرها خلال الموسم الجارى.

وأوضح عبد الواحد أن نحو 70% من سكان المدينة يعملون فى التجارة بأنواعها فى مختلف الأنشطة ، وعملهم الرئيسى بفصل الصيف ، موضحاً أن بعض الشباب يعمل صيفاً لتوفير نفقات الدرسة شتاءاً .

وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، على وجود بعض المشكلات فى بعض المناطق التى يعانى منها بعض المواطنين مثل الحاجة لأنشاء مستودعات غاز البوتجاز جديدة فى بعض المناطق.

وأوضح عبد الواحد أن هناك مناطق تقع بنطاق مرسى مطروح والضبعة والعلمين والنجيلة ، لم يتم الموافقة على أنشاء مستودعات جديدة بها ، وتم تبرير ذلك على أنه من المناطق المدرجة ضمن خطة الدولة فى إدخال خدمة الغاز الطبيعى بها .

وتسائل ماذا يضير الدولة فى الموافقة على فتح مستودعات جديدة للتيسير على الأهالى ببعض المناطق لحين الأنتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى ، لافتاً إلى أن هناك نجوع كثيرة بمنطقة سيدى عبد الرحمن وستستفيد من وجود مستودعات جديدة للبوتجاز.

ويرى البعض أن الأقبال على المحافظة فى الفترة الماضية أنحصر بنسبة كبيرة على الطبقات الميسورة الدخل والتى تقيم ببعض القرى السياحية فى الساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح وبعض الفنادق .

وأرجعوا ذلك إلى أن باقى الشواطئ العامة مغلقة أمام مرتاديها من المواطنين البسطاء ، لافين إلى أنه يفترض إما أن يتم غلق جميع الشواطئ أو فتحها جميعاً دون تمييز .

ويشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تفقد قبل أيام منطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمينة مرسى مطروح للوقوف على اعمال تمهيد عدد من الطرق الداخلية وتوسعة وتنسيق عدد من الشوارع للحفاظ على المظهرا لحضارى بالمنطقة يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح .

ووجه المحافظ لمدير منطقة تليفونات مطروح بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر لمنظومة التحول الرقمى، كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أغطية بلاعات الصرف بمنطقة شارع الإمام مالك، كما وجه لرئيس مدينة مرسى مطروح بإزالة مخلفات أعمال الحفر ببعض المناطق ،مع الإشادة بأعمال التوسعة وتمهيد الطرق الداخلية والرئيسية بعدد من الشوارع داخل المنطقة ب